به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور ، میثم موسی‌پور مدیرکل دفتر امور حقوقی و املاک سازمان مرکزی دانشگاه پیام‌نور گفت: در راستای حمایت حقوقی و قضایی از همکاران مقرر شد یک روز در هفته جهت ارائه مشاوره حقوقی رایگان در نظر گرفته شود؛ در این راستا همکاران می توانند روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت ۱۰ الی ۱۲ جهت دریافت مشاوره حقوقی رایگان از مشاوران حقوقی که از وکلای توانمند و باسابقه هستند به دفتر امور حقوقی و املاک مراجعه نمایند.

مدیرکل دفتر امور حقوقی و املاک سازمان مرکزی دانشگاه پیام‌نور در خصوص اینکه در دو سال گذشته بیشترین حجم پرونده‌ها در چه مراجعی پیگیری شده و وضعیت کلی دعاوی دانشگاه چگونه بوده افزود: بیشترین پرونده‌ها مربوط به دیوان عدالت اداری است. دانشگاه پیام‌نور یک نهاد عمومی دولتی است، بنابراین عمدهٔ شکایت‌ها و اختلافات در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود، غیر از موارد خاصی که جنبهٔ خصوصی دارد و در دادگاه حقوقی یا مراجع کیفری یا مراجع تأمین اجتماعی و غیره رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: ما در دو سال گذشته بالغ بر ۳۵۰ پرونده در دیوان عدالت اداری داشتیم که با ارسال لایحهٔ دفاعی، تنظیم و ارسال به‌موقع آن و شرکت در جلسات دیوان، سعی کردیم از حقوق دانشگاه در عین حفظ حقوق همکاران با نهایت عدالت و انصاف دفاع کنیم. همچنین تعداد زیادی از پرونده‌ها را که می‌توانست به صدور رای استنکاف منجر شود، متوقف کردیم و با سرعت پیگیری کردیم. در بخش دعاوی حقوقی بالغ بر ۱۵۰ پرونده در مراجع حقوقی بررسی شد که عمدتاً دعاوی مربوط به شرکتهای پیمانکاری، معارضات املاک، تخلیهٔ عین مستأجره و خلع ید املاک دانشگاه بود.

وی افزود: در دعاوی کیفری هم بالغ بر ۱۱۰ پرونده در مراجع کیفری داشتیم که عمده‌اش دربارهٔ جعل مدرک بود و با سرعت و دقت برای صیانت از اعتبار دانشگاه طرح شکایت و پیگیری شد. حدود ۱۰۰ پرونده هم در مراجع اداره کار رسیدگی کردیم. در مجموع بالغ بر ۷۰۰ پرونده ظرف این دو سال در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و شبه‌قضایی مورد بررسی قرار گرفت و به نتیجه رسید.