محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ، ضمن اعلام خبر انتصاب سرپرست جدید شهرداری این شهر، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حسین شاه‌مرادی با رأی اعضای شورا به عنوان سرپرست شهرداری داران منصوب شد.

رئیس شورای اسلامی شهر داران افزود: تسریع در روند خدمت‌رسانی به شهروندان، اجرای دقیق پروژه‌های عمرانی بر اساس بودجه مصوب سال‌جاری، نظارت مستمر بر کیفیت خدمات شهری و ساماندهی فضای سبز از جمله تکالیف اصلی سرپرست جدید است که انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی محقق شود.

وی با تأکید بر لزوم رعایت انضباط مالی و تکریم ارباب‌رجوع در شهرداری، تاکید کرد : مدیریت شهری داران باید با نگاهی تحول‌گرا، تمامی همت خود را برای ارتقای کیفیت زیست شهری و پاسخگویی سریع به مطالبات مردم به کار گیرد.

محمدی ضمن قدردانی از زحمات و خدمات حسن کامکار، شهردار پیشین داران در دوران تصدی این مسئولیت، تصریح کرد: پایان مسئولیت آقای کامکار صرفاً به دلیل نائل شدن به افتخار بازنشستگی بوده است و شورا از تجربیات ارزنده وی در پیشبرد امور مدیریت شهری استفاده خواهد کرد.