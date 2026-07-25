محمدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ، ضمن اعلام خبر انتصاب سرپرست جدید شهرداری این شهر، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حسین شاهمرادی با رأی اعضای شورا به عنوان سرپرست شهرداری داران منصوب شد.
رئیس شورای اسلامی شهر داران افزود: تسریع در روند خدمترسانی به شهروندان، اجرای دقیق پروژههای عمرانی بر اساس بودجه مصوب سالجاری، نظارت مستمر بر کیفیت خدمات شهری و ساماندهی فضای سبز از جمله تکالیف اصلی سرپرست جدید است که انتظار میرود با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود و تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی محقق شود.
وی با تأکید بر لزوم رعایت انضباط مالی و تکریم اربابرجوع در شهرداری، تاکید کرد : مدیریت شهری داران باید با نگاهی تحولگرا، تمامی همت خود را برای ارتقای کیفیت زیست شهری و پاسخگویی سریع به مطالبات مردم به کار گیرد.
محمدی ضمن قدردانی از زحمات و خدمات حسن کامکار، شهردار پیشین داران در دوران تصدی این مسئولیت، تصریح کرد: پایان مسئولیت آقای کامکار صرفاً به دلیل نائل شدن به افتخار بازنشستگی بوده است و شورا از تجربیات ارزنده وی در پیشبرد امور مدیریت شهری استفاده خواهد کرد.
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