به گزارش خبرگزاری مهر، شهلا میرگلوی بیات، رئیس بیمارستان آموزشی، درمانی و پژوهشی حمایت مادران شهید اکبرآبادی، در نشست تشریح اقدامات و عملکرد این بیمارستان، اظهار کرد: بیمارستان شهید اکبرآبادی به عنوان بزرگ‌ترین مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی زنان و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی ایران، خدمات جامعی را در حوزه سلامت مادر و کودک ارائه می‌دهد. در این مرکز، علاوه بر خدمات تخصصی زنان و زایمان، غربالگری نوزادان از نظر اختلالات بینایی و شنوایی نیز انجام می‌شود و مرکز مداخله زودهنگام شنوایی با همکاری گروه شنوایی‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران، خدماتی از جمله غربالگری شنوایی نوزادان، آزمون‌های تشخیصی، توانبخشی شنوایی کودکان کم‌شنوا و ناشنوا و گفتاردرمانی را به خانواده‌ها ارائه می‌کند.

وی با تاکید بر توان علمی و تخصصی اعضای هیئت علمی و کادر درمان این بیمارستان افزود: این مرکز با وجود دولتی بودن و ارائه خدمات تحت پوشش بیمه، خدماتی هم‌سطح و حتی فراتر از بسیاری از مراکز خصوصی ارائه می‌دهد و اساتید و کارکنان با تجربه و متعهد، با تمام توان در خدمت بیماران هستند.

میرگلوی بیات درباره کیفیت خدمات بیمارستان‌های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی گفت: کیفیت خدمات در چنین مراکز آموزشی از بسیاری از مراکز خصوصی بالاتر است، زیرا علاوه بر حضور دائمی اساتید، دستیاران تخصصی نیز به صورت ۲۴ ساعته در کنار مادران حضور دارند و روند درمان را به طور مستمر پیگیری می‌کنند. همچنین تمامی تجهیزات و امکانات تخصصی مورد نیاز مادر و نوزاد در این بیمارستان فراهم است.

وی با اشاره به برخی تصورات نادرست درباره زایمان در مراکز خصوصی افزود: بسیاری از نوزادانی که پس از تولد در بیمارستان‌های خصوصی دچار مشکلاتی مانند کمبود اکسیژن، نارس بودن یا سایر عوارض می‌شوند، برای دریافت خدمات فوق‌تخصصی به بخش نوزادان بیمارستان اکبرآبادی منتقل می‌شوند. بنابراین بهتر است مادران از ابتدا زایمان خود را در مراکزی انجام دهند که تمامی امکانات تخصصی برای مادر و نوزاد در همان محل فراهم باشد.

رئیس بیمارستان شهید اکبرآبادی، اطلاع‌رسانی ناکافی را یکی از دلایل گرایش برخی خانواده‌ها به مراکز خصوصی دانست و تصریح کرد: لازم است رسانه‌ها ظرفیت‌ها و امکانات مراکز دولتی مجهز را بیش از گذشته به مردم معرفی کنند تا خانواده‌ها ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین و گاه خارج از توان خود نشوند.

وی درباره رعایت کرامت مادران در این بیمارستان نیز گفت: تمامی مادرانی که برای زایمان طبیعی مراجعه می‌کنند، در اتاق‌های تک‌نفره بستری می‌شوند و همسر یا یکی از همراهان آن‌ها می‌تواند در تمام مراحل زایمان در کنارشان حضور داشته باشد؛ بنابراین حریم خصوصی مادران به طور کامل حفظ می‌شود.

میرگلوی بیات با اشاره به مطالبات بیمارستان از بیمه‌ها اظهار کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها، پرداخت کارانه پزشکان و کارکنان را با مشکل مواجه کرده است و در صورت تسویه به‌موقع این مطالبات، امکان پرداخت منظم مطالبات کادر درمان نیز فراهم خواهد شد.

وی همچنین از راه‌اندازی بخش VIP بیمارستان خبر داد و گفت: این بخش برای مادرانی ایجاد شده است که تمایل دارند زایمان آن‌ها توسط پزشک معالج خود انجام شود. خدمات درمانی در این بخش تفاوتی با بخش دولتی ندارد و تنها نوع ارائه خدمات متفاوت است.

رئیس بیمارستان شهید اکبرآبادی درباره وضعیت ساختمان بیمارستان نیز گفت: برخی بخش‌ها در سال‌های گذشته بازسازی شده‌اند، اما به دلیل حجم بالای مراجعه‌کنندگان، تعدادی از بخش‌ها بار دیگر نیازمند نوسازی هستند. همچنین ساختمان جدید مرکز IVF با مشارکت خیران در دو طبقه ساخته شده و اکنون در مرحله تأمین تجهیزات قرار دارد. اقدامات مربوط به ایمن‌سازی و ارتقای استانداردهای آتش‌نشانی نیز به صورت مرحله‌ای در حال انجام است.

وی با اشاره به آمار زایمان در این مرکز خاطرنشان کرد: به طور متوسط ماهانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ زایمان در بیمارستان انجام می‌شود و روزانه نیز حدود ۸ تا ۱۰ مورد زایمان طبیعی و سزارین صورت می‌گیرد. البته با افزایش تعداد مراکز خصوصی، آمار زایمان نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما تلاش می‌کنیم با معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های این بیمارستان، خدمات تخصصی به شمار بیشتری از مادران ارائه شود.

۲۰ سال است زایمان بدون درد در بیمارستان انجام می‌شود

همچنین ملیحه فاکهی، متخصص زنان و زایمان و رئیس بخش زایمان بیمارستان شهید اکبرآبادی، با اشاره به امکانات بخش زایمان این مرکز اظهار کرد: بخش لیبر بیمارستان به صورت کاملاً مجزا طراحی شده و دارای ۱۶ اتاق اختصاصی زایمان است. مادر از آغاز دردهای زایمانی تا زمان زایمان و حتی تا ۷۲ ساعت پس از زایمان، در اتاق اختصاصی خود بستری می‌شود و تمام مراحل مراقبت را در همان فضا دریافت می‌کند.

وی افزود: در بخش دولتی بیمارستان، دستیاران تخصصی و اینترن‌ها در روند آموزش و درمان حضور دارند، اما بخش VIP به صورت مجزا فعالیت می‌کند و تنها پزشک معالج بیمار در آن حضور دارد.

فاکهی با اشاره به توسعه زایمان بدون درد در این مرکز گفت: حدود ۱۵ تا ۲۰ سال است که زایمان بدون درد در بیمارستان انجام می‌شود و اکنون بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مادران از این روش استفاده می‌کنند که آماری قابل مقایسه با استانداردهای جهانی است. این خدمات با همکاری متخصصان بیهوشی و در کنار آموزش دستیاران ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: بیمارستان علاوه بر ارائه خدمات درمانی، نقش آموزشی نیز بر عهده دارد و برای کاهش سزارین‌های غیرضروری، کلاس‌های آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک برگزار می‌کند تا مادران با آگاهی و آمادگی بیشتری زایمان طبیعی را انتخاب کنند.

رئیس بخش زایمان بیمارستان شهید اکبرآبادی با بیان اینکه این مرکز زایمان به درخواست مادر را به‌ندرت انجام می‌دهد، تصریح کرد: سزارین تنها بر اساس اندیکاسیون‌های علمی و پزشکی انجام می‌شود و از انجام سزارین‌های غیرضروری پرهیز می‌کنیم.

وی درباره آمار زایمان‌ها نیز گفت: در سه ماه نخست سال، حدود ۵۶ درصد زایمان‌ها به روش سزارین و ۴۴ درصد به صورت طبیعی انجام شده است. البته بیمارستان اکبرآبادی به دلیل پذیرش گسترده مادران پرخطر، با سایر مراکز قابل مقایسه نیست و بخش قابل توجهی از مراجعان آن را بیماران پرخطر تشکیل می‌دهند.

فاکهی تأکید کرد: از نظر کیفیت خدمات، دانش تخصصی و امکانات درمانی، تفاوتی میان بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد و حتی در زمینه زایمان بدون درد، بیمارستان شهید اکبرآبادی از بسیاری از مراکز کشور آمار بالاتری دارد.

وی درباره ذخیره خون بند ناف نیز گفت: این خدمت به طور مستقیم در بیمارستان انجام نمی‌شود، اما در صورت هماهنگی خانواده‌ها با مراکز مربوط، بیمارستان همکاری لازم را برای انجام این فرایند انجام می‌دهد.