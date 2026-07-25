به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، بهاره رهنما بازیگر، نویسنده و کارگردان این روزها پس از پایان مراحل پیش تولید و انتخاب بازیگران، ساخت دومین فیلم بلند خود با نام «۱۱:۱۱ دقیقه» را کلید زد.

ملیکا شریفی نیا نیز به عنوان یکی از نقش های کلیدی در مقابل دوربین بهاره رهنما قرار گرفت. ملیکا شریفی نیا که سال‌هاست تجربه بازی در نقش های زیادی را دارد این بار با نقشی متفاوت مقابل دوربین بازی می کند.

در شرح نقش این بازیگر می توان گفت که او زن افسرده ای است که در زندگی مشترکش یک رقیب عاطفی پیدا می شود، نقش این رقیب عاطفی را بهاره رهنما بازی می کند و این موضوع چالش هایی برای ۲ زن داستان به همراه دارد.