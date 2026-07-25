حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت یکشنبه تا روز سه شنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی بر روی خلیج فارس، دریا بویژه در قسمت های شمالی و مرکزی، به‌تناوب در برخی ساعات مواج پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از فردا تا پایان هفته، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب در برخی نقاط استان (غالبا ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان) رشد ابر و احتمال وقوع نایایداری های موقت جوی بصورت رگبار پراکنده باران و رعدوبرق و وزش تندباد لحظه ای دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی مناطق مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی از فردا گاهی شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت. امشب تا صبح فردا طی ساعاتی در فراساحل شمالی و مرکزی، شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی ۴۲ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی۱۲۰ سانتیمتر، امشب تا صبح فردا در فراساحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.