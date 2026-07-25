افت عملیاتی واشنگتن در سایه بحران تسلیحاتی/رونمایی از معادله جدیدایران

خبرگزاری مهر-گروه سیاست: با ورود نبرد میان ایران و ایالات متحده به مراحل سرنوشتساز، تحولات میدانی و دیپلماتیک طی شب گذشته و بامداد امروز دستخوش تغییرات کلیدی شده است. در حالی که افشاگری رسانههای غربی از تحلیل رفتن توان لوجستیکی و ذخایر تسلیحاتی واشنگتن خبر میدهند، تهران با تثبیت دکترین جدید بازدارندگی و گسترش دامنه پاسخهای منطقهای، موازنه قدرت در میدان را دگرگون ساخته است.
تحولات میدانی دیشب و بامداد امروز: کاهش ملموس حملات آمریکا و چالش ذخایر استراتژیک
بررسی دقیق گزارشهای میدانی بامداد امروز نشان میدهد که حجم و شدت عملیاتهای هوایی و موشکی ایالات متحده نسبت به شبهای گذشته با «کاهش ملموس و قابل توجهی» همراه بوده است.
اگرچه رصد دقیق تحرکات حاکی از آن است که تجاوزات پراکنده و تحرکات محدودی از سوی سنتکام گزارش شده، اما ناتوانی پنتاگون در حفظ حجم آتشباری سنگین، نشانهای آشکار از فرسایش عملیاتی نیروهای متجاوز است.
علل و ریشههای کاهش حملات آمریکا
بحران تخلیه ذخایر موشکی: وبسایت شبکه سیبیاس به نقل از مقامات نظامی و اطلاعاتی آمریکا افشا کرد که مصرف بیرویه و بسیار سریع موشکهای پدافندی و تسلیحات پیشرفته نقطهزن در خاورمیانه، دولت ترامپ را دچار تنش و اختلافات شدید داخلی کرده و ذخایر استراتژیک واشنگتن رو به اتمام است.
کلافگی ترامپ در باتلاق فرسایشی: روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ با گذشت ۵ ماه از جنگی که میپنداشت ظرف چند هفته پایان مییابد، شدیداً خشمگین و کلافه شده و در باتلاقی بدون افق خروج گرفتار آمده است.
هشدار اقتصادی بیسابقه: روزنامه ایندیپندنت نیز به نقل از کارشناسان برجسته هشدار داد که فشار و شوک واقعی اقتصادی ناشی از جنگ ایران، تازه در شرف وقوع و سررسید است.
رونمایی از «معادله قطعی نبرد»؛ هشدار قاطع سرلشکر عبداللهی
در واکنش به استمرار خباثتهای آمریکا، سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص)، با صدور بیانیهای صریح، از دکترین و خط مشی جدید ایران در میدان نبرد رونمایی کرد.
سرلشکر علی عبداللهی در صفحه خود در شبکه مجازی نوشت: قاعدهای را که پیش از این هم عملیاتیبودن آن را به دشمن ثابت کرده بودیم از این لحظهٔ معادله قطعی و ابلاغشدهٔ میدان نبرد میدانیم: در ازای به شهادت رساندن هر یک از شهروندان سربلند ایران اسلامی، یک نیروی آمریکایی به درک واصل خواهد شد. بلیتهای رایگان و مستقیم به جهنم برایتان تدارک دیدهایم.
پاسخهای ضربتی ایران؛ از بحرین و کویت تا انهدام پاتریوت در اربیل
همزمان با خطونشان فرماندهی قرارگاه خاتم، جبهه خودی و نیروهای مقاومت ضربات کوبندهای بر پایگاهها و تجهیزات آمریکا وارد ساختند:
ضربهپذیری ناوگان پنجم در بحرین: منابع عربی از شلیک موشک و پهپاد به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، بهصدادرآمدن آژیرهای هشدار و وقوع ۳ انفجار شدید در پایگاه آمریکایی الجفیر خبر دادند.
حمله به پایگاه علیالسالم کویت: پایگاه نظامی آمریکا در علیالسالم کویت هدف اصابت مستقیم پهپاد قرار گرفت.
انهدام سامانه پاتریوت در شمال عراق: تصاویر ماهوارهای انتشار یافته، انهدام کامل سیستم دفاع هوایی پاتریوت آمریکا در اربیل را تایید میکند. وقوع آتشسوزیهای گسترده در اطراف پایگاه احتمالاً ناشی از انفجارهای ثانویه مهمات بوده است.
کوبیدن مقرهای تروریستی: همزمان، مقرهای گروههای تروریستی و تجزیهطلب ضدایرانی در اربیل واقع در شمال عراق هدف حملات دقیق پهپادی قرار گرفت.
حقوق بینالملل، جنایات جنگی و فرار ترامپ از پاسخگویی
در جبهه حقوقی و رسانهای، ابعاد جنایات متجاوزان آمریکایی برجستهتر شده است:
شکایت رسمی ایران به شورای امنیت: «غلامحسین درزی» سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل طی نامهای به شورای امنیت، هدف قرار دادن عامدانه شناورهای غیرنظامی «ناجی-۱۵» و «ناجی-۱۶» توسط آمریکا را نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه و مصداق بارز جنایات جنگی اعلام کرد.
طفره رفتن ترامپ از سؤال جنایت جنگی: در یک کنفرانس خبری، هنگامی که خبرنگار نیویورک تایمز از ترامپ پرسید آیا بمباران نیروگاههای غیرنظامی و پلها توسط آمریکا مصداق جنایت جنگی است یا خیر، ترامپ با خشم از پاسخ فرار کرد و به تخریب این رسانه («نیویورک تایمز شکستخورده») پرداخت.
تحریمهای منفعلانه: وزارت خزانهداری آمریکا در اقدامی تکراری و برای سرپوش گذاشتن بر ناکامیهای میدانی، تحریمهای جدیدی علیه ۴ فرد و ۹ نهاد مرتبط با ایران وضع کرد.
جبهه دیپلماتیک؛ تحرکات عراقچی در شانگهای و طرحهای میانجیگری
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، رایزنیهای دیپلماتیک فشردهای را هدایت کرد:
عراقچی در دیدار با وزیر خارجه چین: ناامنی موجود در تنگه هرمز منحصرا ناشی از پیمانشکنی آمریکا است
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان به سر میبرد، عصر جمعه با وانگ یی وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کرد.
طرفین در این دیدار درباره مهمترین روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی و نیز موضوعات دستورکار سازمان شانگهای رایزنی و تبادل نظر کردند.
وزرای امور خارجه ایران و چین با اشاره به سطح مشارکت راهبردی روابط تهران - پکن، بر اهتمام رهبران دو کشور برای تقویت و تعمیق هرچه بیشتر همکاریها در همه زمینههای مورد علاقه مشترک و نیز اجرای کامل توافقهای فیمابین و بهرهگیری از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه تأکید نمودند.
وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح پیامدهای نقض آشکار مفاد تفاهم خاتمه جنگ از سوی آمریکا، حملات وحشیانه به زیرساختهای حیاتی ایران و ارتکاب جنایات جنگی را محکوم کرد و خاطرنشان کرد: ناامنی موجود در تنگه هرمز و منطقه منحصرا ناشی از پیمانشکنی آمریکا و اخلال در روند اجرای تعهدات ایران وفق مفاد بند ۵ تفاهم اسلامآباد بوده است.
عراقچی با تاکید بر عزم ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا، مسئولیت همه دولتها برای جلوگیری از تضعیف فزاینده اصول بنیادین منشور سازمان ملل و عادیشدن استفاده از زور در روابط بینالملل را یادآور شد.
وزیر امور خارجه چین، اعاده صلح و آرامش در غرب آسیا را مستلزم تقویت اعتماد و همکاری بین کشورهای منطقه دانست و بر آمادگی چین برای هرگونه مساعدت در این زمینه تأکید کرد.
عراقچی در دیدار با لاوروف: ایران مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود در منطقه است
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنیهای خود با همتایان شرکت کننده در نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، بعد از ظهر روز جمعه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، وضعیت همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، انرژی و نیز هماهنگیها در سطح سازمانهای بینالمللی و ترتیبات چندجانبه و منطقهای، از جمله سازمان همکاری شانگهای و بریکس، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید پیگیریهای لازم برای تسهیل اجرای تفاهمهای صورتگرفته بین دو کشور در حوزههای مربوطه صورت گیرد.
وزرای امور خارجه ایران و روسیه در این دیدار راجع به تحولات منطقه غرب آسیا متعاقب پیمانشکنی مجدد آمریکا و نقض مفاد تفاهم اسلامآباد از سوی هیاتحاکمه این کشور تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه کشورمان با تقدیر از مواضع اصولی روسیه در محکومکردن قاطع تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ناامنی کنونی در تنگه هرمز را نتیجه مستقیم بدعهدی و جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران دانست و با یادآوری حسن نیت ایران در فرآیند مذاکرات منتهی به تفاهم خاتمه جنگ، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همچنان که در عرصه دیپلماسی جدیت نشان داد، مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود و ممانعت از سوء استفاده آمریکا از تنگه هرمز برای تهدید امنیت ملی ایران میباشد.
وزیر امور خارجه روسیه با یادآوری موضع اصولی این کشور در محکوم دانستن تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بر اهمیت همکاری و اعتمادسازی برای ایجاد سازوکار امنیتی متکی به کشورهای متطقه تأکید و آمادگی کشورش را برای هرگونه مساعدت در این زمینه اعلام کرد.
همچنین عراقچی در دیدار با وزیر خارجه قرقیزستان از موضع قاطع کشورهای شانگهای در محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا تمجید کرد.
تحرکات چین و پاکستان
سخنان اخیر ترامپ گویای تلاش برخی کشورهای برای ایجا اتش بس میان ایران و امریکاست در همین خصوص خبرگزاری رویترز افشا کرد که اسلامآباد با همراهی چین در حال بررسی مسیری برای ازسرگیری مذاکرات ناکاممانده میان ایران و آمریکا است. در همین راستا، وزیر خارجه پاکستان در دیدار با عراقچی بر اهمیت کاهش تنشها تأکید کرد.
البته تناقضگویی ترامپ همچنان ادامه دارد، رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی متناقض مدعی شد «ایران هنوز آماده توافق نیست اما میتوانیم مذاکره کنیم».
همچنین روزنامه نیویورکتایمز به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با مشاوران ارشد و اعضای دولت خود نشستی برگزار کرده تا بررسی کند آیا حملات علیه ایران باید تشدید شود یا خیر.
همچنین خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود مدعی شد که ترامپ از روند جنگ احساس ناامیدی فزایندهای دارد و خواهان افزایش هزینههای این جنگ برای ایران است.
این ادعاها درحالی بیان می شود که ترامپ ساعاتی پیش اعلام کرد که هنوز درباره حملات گسترده آمریکا علیه ایران تصمیم نگرفته است.
وی مدعی شد: در حال حاضر مذاکراتی با ایران در جریان است و شاید به نقطه ای نرسیم که نیازمند انجام یک حمله گسترده باشد.
جمعبندی
تحولات ۲۴ ساعت گذشته نشان میدهد استراتژی واشنگتن وارد مرحله فرسایش عمیق شده است. کاهش ملموس حجم حملات آمریکا در بامداد امروز در کنار اتمام ذخایر پدافندی و نقطه زن متجاوزان، اثبات میکند تکیه آمریکا بر قدرت هوایی با بنبست مواجه شده است.
از سوی دیگر، تثبیت معادله جدید قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) مبنی بر پاسخ ۱ به ۱ در برابر تلفات انسانی و انهدام سامانههای کلیدی مانند پاتریوت در منطقه، واشنگتن را میان دو راهیِ سختِ ادامه یک جنگ بینتیجه یا پذیرش شکست و تن دادن به شرایط ایران قرار داده است.
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