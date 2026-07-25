بسته حمایتی ویژه برای زنان سرپرست خانوار در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده امروز (شنبه، ۳ مرداد) در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید و نکوداشت بانوان شهید جنگهای تحمیلی اخیر، با اشاره به نقشآفرینی زنان در دوران بحران، اظهار کرد: با وجود اینکه بارها مصوبات و آییننامههایی برای دورکاری ابلاغ شد، اما زنان متخصص کشور ایستادگی کردند و به دورکاری نرفتند، زیرا باور داشتند جایگاه شغلی آنها تشریفاتی نیست، بلکه مسئولیتی تخصصی و حرفهای است که باید برای خدمت به مردم حفظ شود.
وی افزود: در حوزه خدمات مرتبط با نیروهای مسلح نیز زنان مهندس کشور بهعنوان پشتیبان علمی و فناورانه ایفای نقش کردند و بخش قابل توجهی از محصولات فناوری پیشرفتهای که امروز مورد استفاده قرار میگیرد، حاصل تلاش و تولیدات این بانوان است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، زنان خانوادههای نیروهای نظامی را بزرگترین پشتیبانان دفاعی کشور دانست و گفت: همسران و فرزندان غیورمردان نظامی با گرم نگه داشتن کانون خانواده و فراهم کردن آرامش و امنیت روانی، این اطمینان خاطر را برای مدافعان وطن ایجاد میکنند تا با تمرکز کامل از مرزهای کشور دفاع کنند.
وی با اشاره به حضور مستمر زنان در عرصههای اجتماعی و شهری بیان کرد: در تجاوزها و درگیریهای اخیر نیز شاهد بودیم که نام زنان و کودکان در میان شهدای گرانقدر به چشم میخورد. ما قدردان ایثار و فداکاری یکایک این زنان هستیم و امیدواریم دعای خیر این شهدای والامقام در حق ملت ایران مستجاب شود.
بهروزآذر در پایان با اشاره به برنامههای حمایتی دولت از آسیبدیدگان تحولات اخیر، خاطرنشان کرد: حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده، بهویژه کسبوکارهای متعلق به زنان سرپرست خانوار، در قالب بستهای ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال طراحی و تدوین است و جزئیات تخصصی و نحوه اجرای آن بهزودی از سوی وزیر مربوطه اطلاعرسانی خواهد شد.
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