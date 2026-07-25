احتمال پژمردگی خوشه و ترشیدگی میوه خرما در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سبحانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا در تیرماه سال جاری و پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر تداوم دماهای حدی بالاتر از ۵۰ درجه سانتی‌گراد، همراه با وزش بادهای گرم و خشک در بیشتر مناطق خرماخیز استان، احتمال بروز عارضه پژمردگی خوشه در نخلستان‌ها افزایش یافته است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: طولانی بودن فواصل آبیاری در نخلستان‌هایی که از آب‌های سطحی و سدهای استان استفاده می‌کنند، از مهم‌ترین عوامل تشدید این عارضه به شمار می‌رود و انتظار می‌رود در بیشتر شهرستان‌های تولیدکننده خرما، باغداران نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی افزود: علاوه بر این، با افزایش رطوبت نسبی هوا و پایداری آن در ماه‌های مرداد و شهریور، احتمال بروز عارضه ترشیدگی میوه خرما به‌ویژه در مناطق کم‌ارتفاع و دشت‌های استان نیز وجود دارد که می‌تواند بر کیفیت و بازارپسندی محصول تأثیر منفی بگذارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده به بهره‌برداران خاطرنشان کرد: کارشناسان و مروجان بخش کشاورزی موظف هستند توصیه‌های فنی و راهکارهای کاربردی پیشگیری و کاهش خسارت این عوارض را به باغداران منتقل کنند تا با مدیریت صحیح آبیاری، رعایت اصول فنی و اجرای توصیه‌های کارشناسی، خسارات احتمالی به حداقل برسد.

سبحانی از نخلداران خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های کارشناسان حفظ نباتات، در صورت مشاهده علائم اولیه این عوارض، موضوع را از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها پیگیری کنند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

وی ادامه داد: استان بوشهر با بیش از ۴۰ هزار هکتار نخلستان و حدود ۴ میلیون اصله نخل، یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید خرمای کشور به شمار می‌رود. ارقام شاخصی همچون کبکاب، زاهدی، خاصویی، شهابی و برحی در شهرستان‌های دشتستان، تنگستان، دشتی، جم، دیر و کنگان تولید می‌شود و بخش قابل توجهی از خرمای استان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به بازارهای صادراتی نیز راه می‌یابد.

سبحانی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی گرم و مرطوب استان، عارضه‌هایی مانند پژمردگی خوشه و ترشیدگی میوه خرما از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده کیفیت و کمیت محصول در فصل تابستان به شمار می‌روند. از این رو، سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر هر سال با پایش مستمر نخلستان‌ها، ارائه توصیه‌های فنی، آموزش بهره‌برداران و اطلاع‌رسانی به‌موقع، در راستای کاهش خسارات ناشی از این عوارض و حفظ تولید پایدار خرما اقدام می‌کند.