پایان شایعات؛پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام برای خودروهای شخصی نیست

خبرگزاری مهر، گروه استانها: رونمایی از پلاک اختصاصی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی، بحثهای تازهای را درباره آینده واردات خودرو و محدوده تردد خودروهای دارای این پلاک در پایتخت ایجاد کرده است.
شهر فرودگاهی امام خمینی که بهتازگی به جمع مناطق آزاد کشور پیوسته، اکنون امکان شمارهگذاری خودرو با پلاک اختصاصی منطقه آزاد را پیدا کرده است؛ موضوعی که از همان ابتدا با این پرسش همراه شد که آیا شهروندان میتوانند خودروهای شخصی را با این پلاک وارد کرده و در سطح استان تهران تردد کنند؟
برخی رسانهها در روزهای گذشته گزارش دادند که دارندگان پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی میتوانند خودروهای خارجی را با هزینهای کمتر از پلاک ملی خریداری کرده و در تهران نیز از آنها استفاده کنند؛ خبری که توجه بازار خودرو و متقاضیان واردات را به خود جلب کرد.
اما تنها یک روز پس از انتشار این گزارشها، روایت دیگری از سوی مسئولان مطرح شد.
تصمیم فعلی دولت این است که این ظرفیت تنها برای تأمین ناوگان حملونقل عمومی مورد استفاده قرار گیرد
رامین کاشفآذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، به خبرنگار مهر میگوید: از زمان مطرح شدن منطقه آزاد، این تصور در میان برخی شکل گرفت که با توجه به قوانین مربوط به خودروهای مناطق آزاد، امکان واردات خودرو و استفاده از آن در سطح استان تهران نیز فراهم خواهد شد.
او توضیح داد: این برداشت پس از اظهارات استاندار تهران اصلاح شد.
به گفته وی، تصمیم فعلی دولت این است که این ظرفیت تنها برای تأمین ناوگان حملونقل عمومی مورد استفاده قرار گیرد و خودروهای شخصی در این مرحله مشمول طرح نیستند.
به گفته کاشفآذر، سیاستگذاران تلاش کردهاند، از ظرفیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی برای پاسخ به نیازهای عمومی شهر تهران استفاده کنند، نه برای توسعه واردات خودروهای سواری.
او این تصمیم را نتیجه همکاری میان وزارت راه و شهرسازی، استانداری تهران و دولت دانست و گفت: هدف آن است که شهروندان از مزایای منطقه آزاد بهرهمند شوند، اما این بهرهمندی در گام نخست از مسیر بهبود خدمات حملونقل عمومی دنبال میشود.
در فاز فعلی، واردات خودرو به وسایل حملونقل عمومی محدود شده است
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی افزود: در فاز فعلی، واردات خودرو به تاکسیها، اتوبوسها، مینیبوسها، کشندهها و دیگر وسایل حملونقل عمومی محدود شده است.
به گفته او، شهرداری تهران و برخی دیگر از شهرداریها نیز در حال بررسی استفاده از این ظرفیت برای نوسازی ناوگان خود هستند.
او همچنین احتمال توسعه این طرح در آینده را رد نکرد، اما تأکید کرد که در شرایط کنونی هیچ تصمیمی برای واردات خودروهای سواری شخصی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی اتخاذ نشده است.
کاشفآذر گفت: هدف اصلی این طرح، ورود خودروهای جدید با استانداردهای بالاتر و آلایندگی کمتر است تا کیفیت ناوگان حملونقل عمومی در تهران بهبود یابد.
به گفته او، شرکتهایی که قصد واردات خودرو از این مسیر را دارند، باید مجموعهای از شرایط از جمله تأمین ارز با منشأ خارجی، ارائه خدمات پس از فروش و اجرای تعهدات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده را رعایت کنند؛ الزاماتی که به گفته وی با تأکید دولت، وزارت راه و استانداری تهران در دستور کار قرار گرفته است.
اظهارات مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در حالی مطرح میشود که در هفتههای اخیر انتشار خبرهایی درباره احتمال ورود خودروهای شخصی با پلاک منطقه آزاد به تهران، توجه بازار خودرو را به خود جلب کرده بود. با این حال، سخنان او نشان میدهد که دستکم در مرحله نخست اجرای این طرح، تمرکز دولت بر نوسازی ناوگان حملونقل عمومی است و نه ایجاد امکان تردد خودروهای شخصی با پلاک منطقه آزاد در سطح پایتخت.
رد شایعات درباره واردات خودروهای شخصی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی توسط استاندار تهران
از سویی دیگر استاندار تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظرفیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی صرفاً برای تأمین و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی پیشبینی شده و برنامهای برای واردات خودروهای شخصی یا لوکس از این مسیر وجود ندارد.
وی با رد شایعات درباره واردات خودروهای شخصی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی، تأکید کرد: چنین برنامهای در دستور کار قرار ندارد و ظرفیتهای این منطقه باید در مسیر تأمین نیازهای عمومی کشور به کار گرفته شود.
محمدصادق معتمدیان گفت: اولویت واردات از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی، تجهیز ناوگان حملونقل عمومی و خدمات شهری است و این مسیر برای تأمین خودروهای شخصی در نظر گرفته نشده است.
به گفته او، اتوبوس، مینیبوس، آمبولانس، خودروهای آتشنشانی، کامیون و همچنین تجهیزات حملونقل ریلی، از جمله واگنهای مترو و قطار، در اولویت واردات از این منطقه قرار دارند.
معتمدیان با اشاره به ظرفیتهای شهر فرودگاهی امام خمینی افزود: این مجموعه میتواند نقش مؤثری در نوسازی ناوگان حملونقل عمومی ایفا کند و زمینه تأمین واگنهای مترو و قطار، اتوبوس و میدلباس را برای توسعه خدمات عمومی و پاسخ به نیازهای شهروندان فراهم سازد.
در متن تفاهمنامه شهر فرودگاهی امام خمینی اشارهای به آزاد شدن تردد خودروهای شخصی در سطح استان تهران نشده است
این موضع از سوی برخی منابع نزدیک به طرح نیز تکرار و تأکید شد که شایعات درباره امکان دریافت پلاک منطقه آزاد برای خودروهای شخصی صحت ندارد.
پیش از این نیز در تفاهمنامه مشترک پلیس راهور و شهر فرودگاهی امام خمینی، هدف از ایجاد زیرساخت شمارهگذاری، تسهیل فعالیتهای منطقه آزاد، مدیریت تردد و صدور پلاک اختصاصی برای خودروهای واردشده به محدوده منطقه عنوان شده بود، اما در متن منتشرشده این تفاهمنامه اشارهای به آزاد شدن تردد خودروهای شخصی در سطح استان تهران نشده است.
همزمان برخی کارشناسان حوزه خودرو میگویند، حتی در صورت صدور پلاک منطقه آزاد، محدوده تردد این خودروها تابع مقررات مناطق آزاد است و تا زمانی که ضوابط اجرایی و شعاع مجاز تردد بهصورت رسمی ابلاغ نشود، نمیتوان درباره امکان تردد آزادانه این خودروها در تهران اظهار نظر قطعی کرد.
به این ترتیب، اگرچه رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی بهعنوان گامی تازه در توسعه این منطقه معرفی شده، اما آنچه تاکنون بهصورت رسمی اعلام شده، این است که طرح فعلی به ناوگان حملونقل عمومی اختصاص دارد و هیچ مصوبه یا دستورالعمل رسمی درباره صدور پلاک برای خودروهای شخصی و تردد آنها در تهران منتشر نشده است. تا زمان ابلاغ ضوابط نهایی، ابهام درباره دامنه اجرای این طرح همچنان پابرجاست.
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