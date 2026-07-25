مشارکت کانون پرورش فکری اردبیل با ۲ برنامه شاخص در هفته اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، ملیحه ملکزادهفرد با اشاره به اهمیت برگزاری هفته اردبیل اظهار کرد: این رویداد هر سال همزمان با سالروز بزرگداشت شیخ صفیالدین اردبیلی برگزار میشود و زمینهای مناسب برای معرفی داشتههای تاریخی، فرهنگی، گردشگری و حتی ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری استان در سطح ملی و فراملی فراهم میآورد.
وی افزود: هفته اردبیل افزون بر بزرگداشت مفاخر و مشاهیر این خطه، نقش مهمی در تقویت هویت بومی، افزایش همبستگی اجتماعی و جلب مشارکت نهادهای فرهنگی و اجرایی دارد و کانون پرورش فکری نیز در چارچوب رسالت تربیتی و فرهنگی خود در این رویداد حضور اثرگذار خواهد داشت.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل با بیان اینکه ۲ عنوان از برنامههای پیشنهادی کانون استان در فهرست برنامههای شاخص دبیرخانه هفته اردبیل به تصویب رسیده است، گفت: ویژهبرنامه «یادگاران صفوی» با محور رونمایی از ۲ اثر ادبی شامل کتاب «رازهای اسفریس» نوشته داریوش علومی و کتاب «شاهراه» از نویسندگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل، روز دوشنبه پنجم مردادماه برگزار میشود.
وی ادامه داد: این آثار با نگاهی فرهنگی و ادبی به پیوندهای تاریخی عصر صفویه و خاندان شیخ صفیالدین اردبیلی پرداخته و میتوانند در آشنایی بیشتر نوجوانان و علاقهمندان با هویت تاریخی این سرزمین مؤثر باشند.
ملکزادهفرد بیان کرد: برنامه دوم با عنوان «آفرینواره» روز سهشنبه ششم مردادماه برگزار خواهد شد که در آن از برگزیدگان فراخوانهای بینالمللی، ملی و استانی مراکز کانون استان تجلیل میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل تصریح کرد: هر ۲ برنامه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جعفر ابراهیمی (شاهد) برگزار میشود و علاوه بر برنامههای محوری، مراکز کانون در شهرستانها و مناطق مختلف استان نیز متناسب با این مناسبت، فعالیتهای متنوع فرهنگی، هنری و ادبی را برای معرفی هرچه بیشتر جایگاه فرهنگی و تاریخی اردبیل اجرا خواهند کرد.
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