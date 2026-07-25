به گزارش خبرنگار مهر، صادق نادری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با رد شایعات مطرح‌شده درباره پرداخت غیرنقدی مطالبات گندم‌کاران، تأکید کرد: بهای گندم تحویلی کشاورزان به‌صورت کامل و نقدی به حساب آنان واریز می‌شود و کارت اعتباری پیش‌بینی‌شده از سوی بانک کشاورزی، صرفاً یک خدمت حمایتی، موقت و کاملاً اختیاری برای تأمین بخشی از نقدینگی کشاورزان تا زمان تسویه نهایی مطالبات است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی افزود: همزمان با فصل برداشت، عملیات خرید تضمینی گندم در سراسر استان با فعالیت مراکز خرید ادامه دارد و تمامی مراکز خرید به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت محصول گندم‌کاران هستند.

وی با بیان اینکه گندم تولیدی کشاورزان با نرخ تضمینی هر کیلوگرم ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان بسته به کیفیت گندم تحویلی خریداری می‌شود، افزود: در روزهای اخیر مطالبی در فضای مجازی درباره نحوه پرداخت مطالبات گندم‌کاران منتشر شده که موجب ایجاد نگرانی در میان برخی از بهره‌برداران شده است، در حالی که این اخبار صحت ندارد و هیچ بخشی از بهای گندم در قالب کارت خرید کالا یا شیوه‌ای غیر از پرداخت نقدی به کشاورزان پرداخت نخواهد شد.

نادری تصریح کرد: همانند سال‌های گذشته، مطالبات گندم‌کاران پس از طی مراحل قانونی و تأمین اعتبار، به‌صورت صددرصد نقدی و مستقیم به حساب کشاورزان واریز می‌شود و هیچ تغییری در سازوکار پرداخت‌ها ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: بانک کشاورزی به منظور کمک به تأمین نقدینگی سریع‌تر کشاورزان، طرحی حمایتی را به‌صورت کاملاً اختیاری اجرا کرده است که بر اساس آن، گندم‌کارانی که تمایل داشته باشند می‌توانند تا زمان پرداخت کامل مطالبات، حداکثر ۳۰ درصد ارزش گندم تحویلی خود را در قالب کارت اعتباری دریافت کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: استفاده از این کارت اعتباری هیچ الزامی ندارد و به هیچ عنوان جایگزین مطالبات نقدی کشاورزان نیست؛ بلکه صرفاً یک تسهیلات موقت و حمایتی برای آن دسته از بهره‌بردارانی است که نیاز به تأمین نقدینگی زودهنگام دارند.

وی با اشاره به روند مطلوب خرید تضمینی گندم در استان اظهار داشت: عملیات خرید تضمینی همچنان با سرعت و نظم مطلوب ادامه دارد و تاکنون تا پایان روز شنبه سوم مردادماه بیش از ۱۰۵ هزار تن گندم شامل گندم تضمینی و بذری از کشاورزان استان خریداری شده است.

نادری در پایان از پیگیری مستمر سازمان جهاد کشاورزی استان برای تسریع در پرداخت مطالبات گندم‌کاران خبر داد و گفت: این سازمان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و بانک کشاورزی، روند پرداخت مطالبات را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند تا وجوه گندم خریداری‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حساب کشاورزان واریز شود و گندم‌کاران با آرامش خاطر نسبت به تحویل محصول خود به مراکز خرید اقدام کنند.