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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۴

احتمال شنیدن صدای انفجار در جنوب و غرب اصفهان

احتمال شنیدن صدای انفجار در جنوب و غرب اصفهان

اصفهان‌ـ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از آغاز عملیات کنترل‌شده انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان در مناطق جنوبی و غربی اصفهان خبر داد.

منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این عملیات فنی اظهار کرد: از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز عملیات کنترل‌شده معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده متعلق به جنگ رمضان توسط تیم‌های فنی و تخصصی ذی‌ربط آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این عملیات تا ساعت ۱۶ امروز ادامه خواهد داشت، افزود: محدوده اجرای این انهدام کنترل‌شده، مناطق جنوب و غرب شهر اصفهان شامل بهارستان، محدوده کوه صفه و شهر ابریشم است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر ایمن بودن کامل این فرایند یادآور شد: صداهای انفجار شنیده شده در این مناطق به‌طور کامل مرتبط با مراحل معدوم‌سازی این مهمات بوده و شرایط تحت کنترل نیروهای فنی است؛ لذا از شهروندان تقاضا می‌شود بدون توجه به شایعات، آرامش خود را حفظ کنند چرا که هیچ‌گونه جای نگرانی وجود ندارد.

کد مطلب 6898128

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