طلا و سکه در مسیر صعود؛ دلار و درهم مرکز مبادله افزایش یافتند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت اتحادیه طلا و جواهر، هماکنون قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۲۵۱ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۱۸۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
در بازار سبزهمیدان، قیمت نیمسکه بهار آزادی ۹۵ میلیون تومان، ربعسکه بهار آزادی ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی ۲۷ میلیون تومان تعیین شده و به فروش میرسد.
هر مثقال طلا در بازار داخلی ۷۹ میلیون و ۶۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۴۰۵۳ دلار اعلام شده است.
در معاملات امروز مرکز مبادله، نرخ فروش حواله دلار آمریکا با افزایش ۲۹۹ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به ۱۵۱ هزار و ۴۶۷ تومان رسید. نرخ خرید این ارز نیز با افزایش ۹۹ تومانی، در سطح ۱۵۰ هزار و ۱۰۴ تومان ایستاد.
همسو با دلار، حواله درهم امارات نیز که از نوسانات ارز آمریکایی تاثیر میپذیرد، با رشد جزئی همراه شد؛ به طوری که نرخ فروش حواله درهم از ۴۱ هزار و ۲۱۶ تومان در روز پنجشنبه به ۴۱ هزار و ۲۴۳ تومان در روز جاری افزایش یافت. نرخ خرید حواله درهم نیز ۴۰ هزار و ۸۷۲ تومان ثبت شد.
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