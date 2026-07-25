به گزارش خبرنگار مهر، در این رویداد که روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد، منوچهر صدوقی سها مدرس و پژوهشگر حکمت و عرفان اسلامی، سید سلمان صفوی رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن، کریم حاجی زاده استاد دانشگاه محقق اردبیلی، امیر رجبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل و محمود شالویی، درباره جایگاه علمی، عرفانی، فرهنگی و تاریخی شیخ صفی‌الدین اردبیلی و تأثیر مکتب فکری او در تمدن ایرانی ـ اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از طریق صفحات رسمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در فضای مجازی در پیوندهای زیر مشاهده نمایند:

بله: https: //ble. ir/anjomanasarmafakher

آپارات: www. aparat. com/mafakherefarhangi

گفتنی است: شیخ صفی‌الدین اردبیلی (۶۵۰ تا ۷۳۵ هجری قمری) از بزرگ‌ترین زهاد و عارفان ایران به شمار می‌رود. نفوذ گسترده معنوی و فرهنگی او در ایران و جهان اسلام، جایگاهی ممتاز برای وی در تاریخ عرفان اسلامی رقم زده است. مجموعه تاریخی آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی نیز به‌عنوان یکی از ارزشمندترین آثار معماری و فرهنگی ایران، در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و از مهم‌ترین نمادهای هویت تاریخی و فرهنگی ایران محسوب می‌شود.