به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، رشد پروژه‌های ساختمانی، توسعه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین افزایش استانداردهای بهره‌وری انرژی، نیاز بازار به نیروهای متخصص حوزه تأسیسات مکانیکی را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری و صنایع بزرگ، علاوه بر تجربه عملی، از نیروهای خود انتظار دارند با استانداردهای طراحی، نرم‌افزارهای تخصصی و الزامات بین‌المللی نیز آشنا باشند.

در چنین شرایطی، آموزش‌های مهارتی به یکی از مهم‌ترین عوامل ورود موفق به بازار کار تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که فاصله میان دانش دانشگاهی و نیاز واقعی صنعت را کاهش می‌دهد.

صنعت HVAC؛ تخصصی که در همه پروژه‌ها حضور دارد

تقریباً هیچ پروژه ساختمانی یا صنعتی بدون سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع اجرا نمی‌شود. طراحی صحیح این سیستم‌ها علاوه بر افزایش آسایش کاربران، نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش طول عمر تجهیزات دارد.

به همین دلیل، بسیاری از مهندسان مکانیک و فعالان حوزه تأسیسات برای ارتقای مهارت‌های خود به دوره‌های تخصصی آموزش hvac روی می‌آورند تا علاوه بر یادگیری مبانی طراحی، با نرم‌افزارهای تخصصی، استانداردهای ASHRAE و روش‌های اجرای پروژه نیز آشنا شوند.

پایپینگ؛ ستون فقرات صنایع نفت، گاز و نیروگاهی

در پروژه‌های صنعتی، انتقال ایمن سیالات اهمیت بسیار بالایی دارد. طراحی شبکه لوله‌کشی تنها انتخاب قطر لوله نیست؛ بلکه تحلیل فشار، انتخاب متریال، تنش‌های حرارتی، جانمایی تجهیزات و رعایت استانداردهای بین‌المللی نیز بخشی از فرآیند طراحی محسوب می‌شوند.

به همین دلیل، مهندسانی که قصد فعالیت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد یا نیروگاه‌ها را دارند، معمولاً مهارت خود را از طریق دوره‌های تخصصی آموزش پایپینگ - piping توسعه می‌دهند. این آموزش‌ها علاوه بر مباحث تئوری، شامل بررسی پروژه‌های واقعی، استانداردهای ASME و آشنایی با نرم‌افزارهای طراحی صنعتی نیز هستند.

چرا طراحی سیستم بخار همچنان یک مهارت استراتژیک است؟

اگرچه فناوری‌های جدید در حال توسعه هستند، اما سیستم‌های بخار همچنان در بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، دارویی، نساجی، پتروشیمی و نیروگاه‌ها کاربرد گسترده‌ای دارند. طراحی غیراصولی این سیستم‌ها می‌تواند باعث افزایش مصرف سوخت، افت راندمان، خوردگی تجهیزات و افزایش هزینه‌های نگهداری شود.

در نتیجه، تسلط بر اصول طراحی سیستم بخار برای مهندسان تأسیسات و مکانیک، یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود. آشنایی با انتخاب صحیح تله بخار، محاسبه افت فشار، سایزینگ خطوط بخار، مدیریت کندانس و افزایش راندمان انرژی، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در این حوزه مورد توجه قرار می‌گیرد.

آموزش تخصصی؛ سرمایه‌گذاری برای آینده شغلی

بازار کار مهندسی در سال‌های اخیر بیش از گذشته به سمت مهارت‌محوری حرکت کرده است. بسیاری از کارفرمایان در کنار مدرک دانشگاهی، توانایی حل مسئله، آشنایی با پروژه‌های واقعی و تسلط بر استانداردهای اجرایی را ملاک اصلی استخدام قرار می‌دهند.

به همین دلیل، انتخاب یک مرکز آموزشی معتبر که دوره‌های خود را براساس نیاز صنعت و با حضور اساتید باتجربه برگزار کند، می‌تواند مسیر ورود به بازار کار یا ارتقای شغلی را کوتاه‌تر کند. موسسه آموزش عالی نوین پارسیان نیز با برگزاری دوره‌های تخصصی حوزه تأسیسات، مکانیک و صنایع، تلاش می‌کند آموزش‌های کاربردی و منطبق با نیاز پروژه‌های واقعی را در اختیار دانشجویان، مهندسان و فعالان صنعت قرار دهد.

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