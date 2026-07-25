نوزدهمین دوره جشنواره ملی آش ایرانی برگزار می شود

سید میکائیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری مهم‌ترین رویداد گردشگری استان اظهار کرد: نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی همزمان با بیستمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی از دوم تا ششم شهریورماه در زنجان برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای میزبانی این دو رویداد ملی، دو مجموعه « نمایشگاه های بین المللی زنجان» «گاوازنگ»بررسی شده‌اند و مکاتبات لازم با شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی و شهرداری زنجان انجام شده است تا آمادگی این مجموعه‌ها برای میزبانی اعلام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با تأکید بر اینکه اولویت اداره‌کل برگزاری جشنواره در فضای باز است، تصریح کرد: اعتقاد داریم فضای باز جذابیت بیشتری برای گردشگران، مهمانان و شهروندان دارد و خانواده‌ها می‌توانند ضمن استفاده از فضای سبز و آلاچیق‌ها، از بخش‌های مختلف جشنواره نیز بازدید کنند.

موسوی ادامه داد: در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها، جشنواره در مجموعه گاوازنگ برگزار خواهد شد و در غیر این صورت گزینه‌های دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما تأکید ما بر برگزاری این رویداد در محیطی باز و مردمی است.

جشنواره آش باید به هویت اصیل خود بازگردد

وی با اشاره به فلسفه شکل‌گیری جشنواره ملی آش ایرانی گفت: جشنواره آش تنها یک رویداد غذایی نیست، بلکه ریشه در فرهنگ، اعتقادات، سنت‌ها و حتی طب سنتی مردم ایران دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان افزود: آش در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ از نذورات مذهبی گرفته تا استفاده از آش‌های درمانی برای بیماری‌های مختلف و همین موضوع سبب شده است این جشنواره ماهیتی فرهنگی، مذهبی و اجتماعی پیدا کند.

موسوی اظهار کرد: برنامه‌ریزی ما این بود که جشنواره در فصل بهار و همزمان با رویش سبزی‌ها و گیاهان کوهی برگزار شود تا آش‌ها با استفاده از سبزی‌های طبیعی طبخ شوند، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه و حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، امکان برگزاری در زمان مورد نظر فراهم نشد.

وی افزود: با وجود این شرایط، به دلیل ثبت ملی این رویداد، برگزاری آن اجتناب‌ناپذیر بود و تصمیم گرفته شد در آخرین ماه تعطیلات تابستان برگزار شود تا گردشگران بیشتری بتوانند از این رویداد استفاده کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان تأکید کرد: از سال‌های آینده تلاش خواهیم کرد جشنواره دوباره در زمان اصلی خود برگزار شود تا فلسفه اولیه آن به طور کامل احیا شود.

حضور استان‌های مختلف با آش‌های محلی، سیاه‌چادرها و آیین‌های بومی

موسوی با بیان اینکه جشنواره امسال تنها به طبخ آش محدود نخواهد بود، گفت: استان‌های مختلف کشور علاوه بر پخت انواع آش‌های محلی، با سیاه‌چادرهای عشایری، غذاهای سنتی، آیین‌های بومی و برنامه‌های فرهنگی در جشنواره حضور خواهند داشت.

وی افزود: اجرای زنده آیین‌های فرهنگی استان‌های مختلف، معرفی غذاهای محلی، عرضه سوغات استان‌ها، معرفی شهرهای جهانی صنایع‌دستی و نمایش توانمندی هنرمندان سراسر کشور از دیگر بخش‌های این جشنواره خواهد بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان تصریح کرد: هدف ما این است که این جشنواره علاوه بر معرفی ظرفیت‌های زنجان، موجب افزایش ماندگاری مسافران، رونق گردشگری و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی شود.