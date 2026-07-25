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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

دستگیری ۶ نفر از عاملان ایجاد نا امنی در اماکن گردشگری کلیبر

دستگیری ۶ نفر از عاملان ایجاد نا امنی در اماکن گردشگری کلیبر

کلیبر- فرمانده انتظامی شهرستان کلیبر از دستگیری ۶ نفر از عاملان ایجاد نا امنی برای گردشگران در مناطق گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور مسعودی ظهر شنبه در تشریح این خبر گفت: در پی وصول خبر به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد مزاحمت، عربده‌کشی و ایجاد مزاحمت چند نفر از اراذل و اوباش با سلاح سرد به مسافران و گردشگران در یکی از اماکن گردشگری شهرستان کلیبر، موضوع به قید فوریت در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی گفت:علی رغم متواری شدن متهمان از محل ، ماموران با انجام اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، در کمترین زمان ممکن موفق به شناسایی و دستگیری ۶ نفر از آنان و توقیف دو دستگاه خودرو شدند.

سرهنگ مسعودی با اشاره به اینکه در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهمان پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شدتد، تأکید کرد: با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد و شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6898514

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