دستگیری سارق حرفه ای موتورسیکلت در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، ماموران با گشت زنی هدفمند شبانه روزی در نهایت موفق شدند سارق حرفه ای و سابقه دار را در حین سرقت یک دستگاه موتورسیکلت در یکی از محلات دستگیر و به مقر پلیس دلالت دادند.

فرمانده انتظامی مراغه تصریح کرد: در بازجویی های فنی و تخصصی پلیسی، متهم تا کنون به ۷ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف و از مخفیگاه وی ۱ دستگاه موتورسیکلت سرقتی دیگر نیز کشف و پس از شناسایی و تایید مالباختگان موتورسیکلت های سرقتی به صاحبانشان بازگردانده شدند.

سرهنگ فارسی در پایان با بیان اینکه متهم دستگیر شده به همراه پرونده متشکله به مراجع قضایی تحویل شدند از شهروندان خواست: به توصیه های پلیس برای حفظ خودرو و موتور سیکلت خود در پیشگیری از سرقت، توجه نموده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک پلیس را از طریق تلفن ۱۱۰ مطلع نمایند.