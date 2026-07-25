کشف و توقیف ۸۰ کیلوگرم لابستر قاچاق در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نعمت‌پور روز شنبه با اشاره به تداوم اقدامات قاطع یگان حفاظت در صیانت از تنوع زیستی کشور، اعلام کرد: در راستای اجرای وظایف حاکمیتی و مقابله با قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های جانوری، با انجام عملیاتی هماهنگ و ضربتی، از خرید و فروش یک محموله بزرگ لابستر در استان آذربایجان شرقی جلوگیری شد.



وی افزود: در پی دریافت گزارش و هماهنگی‌های تلفنی فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان فارس مبنی بر شناسایی فردی متخلف در زمینه خرید و فروش غیرمجاز گونه جانوری لابستر، یگان حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی بلافاصله وارد عمل شد و موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.



نعمت‌پور ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی، رصد دقیق و تلاش مؤثر محیط‌بانان استان، به‌ویژه رئیس و محیط‌بانان اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان بستان‌آباد، محل فعالیت متخلف شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه، فرد مذکور دستگیر شد.



فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد: در بازرسی انجام‌شده، حدود ۸۰ کیلوگرم گونه جانوری لابستر کشف و ضبط شد و برای فرد متخلف پرونده قضایی تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.



وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری و اطلاع‌رسانی به‌موقع همکاران یگان حفاظت محیط‌زیست استان فارس، از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان آذربایجان شرقی، به‌ویژه تیم عملیاتی شهرستان بستان‌آباد، تقدیر و تأکید کرد: یگان حفاظت محیط‌زیست با هرگونه قاچاق، حمل، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های جانوری با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.