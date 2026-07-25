به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: درپی وقوع سرقت اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی و در راستای برخورد قاطع و جدی با سارقان، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مقام قضایی متهمین را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: متهمین در بازجویی‌های بعمل آمده به ۱۶ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.