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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

دستگیری سارقان حرفه‌ای اماکن خصوصی با ۱۶ فقره سرقت در مرند

دستگیری سارقان حرفه‌ای اماکن خصوصی با ۱۶ فقره سرقت در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری ۲ سارق حرفه ای اماکن خصوصی با ۱۶ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: درپی وقوع سرقت اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی و در راستای برخورد قاطع و جدی با سارقان، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مقام قضایی متهمین را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: متهمین در بازجویی‌های بعمل آمده به ۱۶ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6898244

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