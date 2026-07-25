تردد ۱۴۰ هزار زائر از مرز خسروی از ابتدای محرم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ افشین میرزایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تا پایان روز نهم صفر (۲ مرداد) ۱۴۰ هزار و ۱۷۵ نفر از پایانه مرزی خسروی تردد کرده‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع ترددهای صورت گرفته، ۹۲ هزار و ۶۰۴ نفر از مرز خسروی خارج شده و ۴۷ هزار و ۵۷۱ نفر از این مرز وارد کشور شده اند.

معاون عملیات انتظامی استان کرمانشاه تعداد افرادی که روز گذشته (جمعه، دوم مرداد) از مرز خسروی تردد کردند را نیز ۲۸ هزار و ۵۴۴ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۲۶ هزار و ۳۳۱ نفر از مرز خسروی خارج شده و ۲هزار و ۲۱۳ نفر از این مرز وارد کشور شدند.

سرهنگ میرزایی تصریح کرد: تردد روز گذشته از مرز خسروی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته در همین روز ۲۵ درصد افزایش یافته که بیانگر افزایش استقبال از مرز خسروی است.