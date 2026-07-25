رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه: خرید تضمینی گندم از ۵۸۵ هزار تن گذشت

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا سوم مردادماه سال جاری، میزان خرید تضمینی گندم در استان به ۵۸۵ هزار و ۶۷۵ تن رسیده که این میزان از رکورد سال زراعی گذشته عبور کرده است.

وی افزود: در سال زراعی گذشته مجموع خرید تضمینی گندم در استان ۵۷۳ هزار تن بود، اما امسال با ادامه روند خرید، این میزان تاکنون از مرز ۵۸۵ هزار تن گذشته و رکورد جدیدی در استان به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت مراکز خرید تضمینی در نقاط مختلف استان، گفت: روند خرید گندم از کشاورزان همچنان ادامه دارد و مراکز خرید با آمادگی کامل در حال تحویل محصول تولیدکنندگان هستند.

کریمی با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از تداوم روند مطلوب تولید و خرید گندم حکایت دارد، تصریح کرد: با توجه به استمرار برداشت محصول در برخی مناطق، انتظار می‌رود میزان تولید و خرید تضمینی گندم در استان نسبت به سال گذشته از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار باشد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کشاورزان و عوامل اجرایی خرید تضمینی، بر تداوم حمایت از تولیدکنندگان و تسریع در فرآیند خرید و پرداخت مطالبات گندم‌کاران تأکید کرد.