سلیمی: تردد زائران اربعین از مرز خسروی ۲۵ درصد افزایش یافت

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند افزایشی تردد زائران اربعین حسینی از مرز بینالمللی خسروی، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۲۸ هزار و ۵۴۴ نفر از زائران از طریق این پایانه مرزی تردد کردهاند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: از مجموع ترددهای ثبتشده، ۲۶ هزار و ۳۳۱ نفر از زائران از کشور خارج شده و از طریق پایانه مرزی خسروی راهی عتبات عالیات شدهاند و ۲ هزار و ۲۱۳ نفر نیز پس از زیارت، از کشور عراق وارد ایران شدهاند.
خدماترسانی شبانهروزی به زائران در مرز خسروی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با بیان اینکه تمامی بخشهای پایانه مرزی خسروی با آمادگی کامل در حال خدمترسانی به زائران هستند، تصریح کرد: با برنامهریزی انجامشده و هماهنگی میان دستگاههای عضو ستاد اربعین، خدمات مورد نیاز زائران در بخشهای مختلف از جمله مدیریت تردد، حملونقل، راهنمایی و پشتیبانی بهصورت شبانهروزی ارائه میشود تا عبور و مرور زائران با سهولت، نظم و ایمنی کامل انجام گیرد.
سلیمی ادامه داد: با افزایش تدریجی حجم سفرهای اربعین، تمامی ظرفیتهای موجود در پایانه مرزی خسروی و محورهای منتهی به این مرز بهکار گرفته شده و نیروهای راهداری بهصورت مستمر وضعیت مسیرها و روند تردد را پایش میکنند تا خدمات مطلوب و شایستهای به زائران ارائه شود.
زائران پیش از سفر وضعیت راهها را از سامانه ۱۴۱ استعلام کنند
وی در پایان از زائران خواست پیش از آغاز سفر و در طول مسیر، برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی، شرایط جوی، محدودیتهای احتمالی تردد و انتخاب بهترین مسیر، با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای کشور تماس بگیرند یا از خدمات این سامانه استفاده کنند تا با برنامهریزی مناسب، سفری ایمن، روان و بدون دغدغه را تجربه کنند.
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