به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز، امروز همزمان با آغاز عملیات اربعین حسینی، در نشست خبری، از آغاز رسمی برنامههای خدمترسانی به زائران خبر داد و گفت که این عملیات از دهم صفر آغاز شده و تا روزهای پایانی این ماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به شعار اربعین امسال اظهار کرد: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و ستاد اربعین استان، برنامهریزیهای لازم را برای اجرای عملیات اربعین انجام دادهاند و از امروز روند خدمترسانی به زائران آغاز شده است.
وی با توصیف اربعین به عنوان یکی از بزرگترین حرکتهای مردمی جهان اسلام، افزود: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیقی الهی و افتخاری بزرگ است و همه دستگاهها، موکبداران و اصحاب رسانه هر کدام به سهم خود در برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد نقشآفرینی میکنند.
مسئولیت کامل ستاد عتبات در اسکان، تغذیه و مشارکتهای مردمی
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز با تشریح وظایف این مجموعه بیان کرد: ستادهای توسعه و بازسازی عتبات عالیات در استانها مسئولیت کمیته مشارکتهای مردمی، اسکان و تغذیه ستادهای اربعین را برعهده دارند و تمام فرآیندهای مرتبط با این بخشها از طریق این ستادها مدیریت میشود.
رحمانیان از بازنگری در ساختار کمیتههای تخصصی خبر داد و گفت: کمیتههای اسکان، تغذیه، پشتیبانی، بازرسی، حراست، فنی و مهندسی، فرهنگی، حملونقل، مالی، جذب مشارکتها، خدمات و امور بانوان با هدف افزایش بهرهوری و هماهنگی بیشتر بازآرایی شدهاند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت تمامی ستادهای شهرستانی تأکید کرد و افزود: برای نخستین بار همه شهرستانهای استان در فرآیند برنامهریزی و اجرای عملیات اربعین مشارکت مستقیم دارند و مواکب شهرستانی در قالب یک شبکه منسجم استانی فعالیت خواهند کرد.
صرفهجویی در هزینهها و تکیه بر مشارکت مردمی
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات البرز مدیریت هزینهها را از مهمترین رویکردهای امسال دانست و گفت: سال گذشته هزینههای اجرای برنامههای اربعین نسبت به سنوات قبل به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافت و امسال نیز این سیاست با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت برخی اقلام افزود: تلاش شده است مواکب بخشی از نیازهای خود را به صورت مستقیم تأمین کنند تا علاوه بر کاهش هزینهها، فشار بر تأمین اقلام تنظیم بازاری نیز کمتر شود.
رحمانیان ادامه داد: موکبداران همکاری بسیار خوبی با ستاد داشتهاند و با درک شرایط اقتصادی کشور، همراهی قابل توجهی در اجرای این سیاستها داشتهاند.
آموزش موکبداران و استقرار نمایندگان دستگاهها
وی یکی از برنامههای مهم امسال را آموزش موکبداران عنوان کرد و گفت: جلسات آموزشی و توجیهی در سه منطقه استان برگزار شد تا مسئولان مواکب با تمامی ضوابط مرتبط از جمله مسائل بهداشتی، گمرکی، حملونقل، صادرات کالا، مقررات مرزی و اقلام ممنوعه آشنا شوند.
رحمانیان افزود: برای تسریع در امور اجرایی، نمایندگان دستگاههایی مانند بیمه و گمرک در محل ستاد مستقر شدهاند تا خدمات مورد نیاز موکبها بدون مراجعههای مکرر ارائه شود.
وی همچنین از استقرار نمایندگان ستاد در مرزها خبر داد و گفت: هرگونه مشکل احتمالی کامیونهای حامل تجهیزات و اقلام مواکب از طریق این نمایندگان پیگیری و برطرف میشود.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات البرز با بیان اینکه نظارت بر عملکرد مواکب به صورت روزانه انجام میشود، اظهار کرد: تیمهای بازرسی ضمن حضور مستمر در مسیر نجف تا کربلا، گزارشهای روزانه از وضعیت خدماترسانی تهیه میکنند.
وی تأکید کرد: هدف از این بازدیدها صرفاً نظارت نیست، بلکه ایجاد ارتباط نزدیک با موکبها، رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات به زائران است.
استقرار بیش از ۸۰ موکب البرزی در عراق
رحمانیان با اشاره به ظرفیت مواکب استان گفت: از مجموع ۸۹ موکب ثبتشده در استان، بیش از ۸۰ موکب برای اربعین امسال اعلام آمادگی کردهاند.
وی افزود: این مواکب در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا و همچنین در مسیر پیادهروی اربعین مستقر خواهند شد که بخش عمده آنها در محور نجف تا کربلا فعالیت میکنند.
پیشبینی اسکان ۵۰۰ هزار زائر و توزیع میلیونها وعده غذایی
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات البرز با تشریح برنامههای خدماتی مواکب استان اظهار کرد: پیشبینی شده است حدود ۵۰۰ هزار نفر از زائران در مواکب البرز اسکان یابند.
وی ادامه داد: برای این مدت توزیع سه میلیون وعده غذای گرم، بیش از ۱۲ میلیون میانوعده و حدود یک میلیون قرص نان برنامهریزی شده است.
به گفته رحمانیان، میانوعدههایی همچون سوپ، عدسی، آب، شربت، چای، آبمیوه، هندوانه و آبدوغخیار نیز متناسب با شرایط آبوهوایی در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.
۶۰ درصد مواکب البرز به صورت مشترک با عراقیها فعالیت میکنند
وی با اشاره به تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب بر همکاری با مواکب عراقی گفت: امروز بیش از ۶۰ درصد مواکب استان البرز به صورت مشارکتی با میزبانان عراقی فعالیت میکنند و این موضوع موجب تقویت همدلی و همافزایی در خدمترسانی شده است.
رحمانیان افزود: سایر مواکب نیز به دلیل برخورداری از امکانات و زیرساختهای لازم، به صورت مستقل خدمات ارائه خواهند کرد.
موکب مرکزی البرز معین شهر نجف
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات البرز با بیان اینکه این استان معین شهر نجف است، گفت: موکب مرکزی حضرت امیرالمؤمنین (ع) در نجف محل تجمیع ظرفیتهای چند شهرستان استان است و خدمات گستردهای به زائران ایرانی و خارجی ارائه میدهد.
وی افزود: در این موکب برای حدود ۶۰ هزار نفر خدمات اسکان و تغذیه پیشبینی شده و به طور میانگین روزانه پنج هزار نفر در آن اسکان خواهند یافت.
رحمانیان از فعالیت چهار موکب درمانی استان خبر داد و گفت: تنها در موکب مرکزی نجف، حدود ۵۰ پزشک و پرستار به زائران خدمات درمانی ارائه میکنند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر خدمات اسکان، تغذیه، درمان و بهداشت، خدماتی همچون خیاطی، امانتداری، ویلچر، رختشویخانه و سایر خدمات رفاهی نیز برای زائران پیشبینی شده است.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز در پایان تأکید کرد: هدف نهایی همه برنامهریزیها، ارتقای کیفیت زیارت زائران اربعین است تا آنان بتوانند با آرامش، امنیت و فراغ بال بیشتری از این سفر معنوی بهرهمند شوند.
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