فعالیت ۱۲۲ موکب و قرارگاه جهادی کهگیلویه و بویراحمد در اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد حرمت‌کیش بعدازظهر شنبه در جلسه طرح «بعثت خدمت» ضمن تقدیر از تلاش‌های رسانه‌ای استان، صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد و مجموعه‌های خبری در انعکاس برنامه‌های جهادی، اظهار کرد: رسانه استان در پوشش برنامه‌های اخیر، به ویژه پخش‌های زنده مرتبط با مشهد مقدس، عملکردی کم‌نظیر داشت.

وی افزود: حجم پخش‌های زنده‌ای که دوستان رسانه‌ای استان قبل، حین و بعد از برنامه انجام دادند، برای مجموعه‌های رسانه‌ای در سطح کشور نیز قابل توجه بود و حتی دوستان مشهد و تهران از این میزان پوشش رسانه‌ای تعجب کرده بودند.

مدیر حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در برخی از کلیپ‌های تولیدشده نیز بیش از یک میلیون بازدید و بازخورد ثبت شد که در موضوعات اینچنینی و برنامه‌های فراگیر، این میزان استقبال بسیار قابل توجه است.

تنوع خدمات و فرهنگ کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه زائران قرار گرفت

وی با اشاره به تنوع خدمات ارائه شده در طرح‌های جهادی، گفت: تنوع پذیرایی‌ها، خدمات‌رسانی‌ها و معرفی فرهنگ استان از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه مردم و زائران قرار گرفت.

حجت الاسلام حرمت کیش تصریح کرد: در بخش پخت نان، نمونه‌های مختلفی از پخت نان‌های محلی توسط عشایر، گروه‌های جهادی و مجموعه‌های مردمی ارائه شد که برای مردم استان‌های دیگر و زائران بسیار جذاب بود و نشان داد که کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت‌های فرهنگی، صنایع دستی و سنتی ارزشمندی دارد.

وی کرد: حضور اقشار مختلف مردم با لباس‌های محلی، گویش‌ها و فرهنگ‌های متنوع استان نیز برای شرکت‌کنندگان جذابیت ویژه‌ای داشت.

فعالیت ۱۲۲ موکب و قرارگاه جهادی در اربعین

مدیر حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه‌های اربعین حسینی، اظهار کرد: امسال یکصد و بیست و دو موکب و قرارگاه جهادی در سطح استان، کشور و کشور عراق فعالیت خواهند داشت.

وی افزود: از روستاها تا شهرهای بزرگ و مسیرهای اصلی، گروه‌های جهادی و مواکب حضور دارند و مسیر یاسوج، باشت و گچساران به دلیل قرار گرفتن در مسیر اصلی حرکت زائران، از ظرفیت بالایی برخوردار است.

حجت الاسلام حرمت کیش با بیان اینکه تعداد مواکب و قرارگاه‌های جهادی نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است، گفت: با وجود شرایط سخت اقتصادی و درگیری کشور با جنگ، شاهد رشد فعالیت‌های جهادی نسبت به سال‌های قبل هستیم و بابت این موضوع خداوند را شاکریم.

تأکید بر نقش مردم در تأمین هزینه‌های مواکب

وی با تأکید بر مردمی بودن این حرکت، بیان کرد: بدون تعارف، بخش عمده هزینه‌ها و برنامه‌های مواکب از سوی مردم تأمین می‌شود و این جریان، جریانی کاملاً مردمی است.

مدیر حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از رسانه‌ها خواست این موضوع را به مردم منتقل کنند و افزود: بیشترین حمایت‌ها از تشکیل مواکب، قرارگاه‌های جهادی و گروه‌های مردمی در روستاها، شهرها و نقاط مختلف توسط خود مردم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری از مسئولان و اعضای مواکب از اقشار متوسط و پایین جامعه هستند و این‌گونه نیست که افراد متمکن هزینه‌ها را به تنهایی تأمین کنند، بلکه با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و جمع‌آوری کمک‌های مردم، اقدامات بزرگی رقم می‌خورد.

اسکان و خدمات‌رسانی در مسیر زائران

حجت الاسلام حرمت کیش با اشاره به خدمات مواکب در مسیرهای مختلف، گفت: اسکان زائران در مواکب پیش‌بینی شده و گروه‌های جهادی در مرکز استان، مسیر یاسوج تا گچساران، خیرآباد، بهبهان، مرز شلمچه و همچنین در کشور عراق خدمات‌رسانی خواهند داشت.

وی افزود: تعداد مواکب فعال در کشور عراق نیز نسبت به سال‌های گذشته رشد مناسبی داشته است.

فعالیت مواکب با وجود شرایط جنگی متوقف نشد

حجت الاسلام حرمت‌کیش با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: با وجود اینکه درگیر جنگ هستیم و حتی به پایانه مرزی حمله شده است، هیچ موکب یا قرارگاه جهادی به دلیل شرایط جنگی از فعالیت خود انصراف نداده است.

وی این موضوع را نشان‌دهنده روحیه جهادی مردم دانست و افزود: این مقاومت و حضور، موضوعی مهم برای انعکاس رسانه‌ای و انتقال به مردم است.

درخواست برای هماهنگی رسانه‌ای و ارائه آمار دقیق مواکب

مدیر حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت ارائه آمار دقیق، گفت: از رسانه‌ها، صدا و سیما و مجموعه‌های مرتبط درخواست داریم برای بازدید و پوشش برنامه‌ها، آمار دقیق مواکب را از مجموعه مسئول دریافت کنند؛ چراکه ممکن است یک موکب در یک روز به دلایل مختلف در محل حضور نداشته باشد.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم باید انجام شود تا پیش از حضور رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی صورت گیرد و پوشش مناسبی انجام شود.

حجت الاسلام حرمت‌کیش با اشاره به ظرفیت بالای پخش زنده در ایام اربعین، گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر تنوع قومی، روستایی، گویش، پوشش و فرهنگ ظرفیت‌های فراوانی دارد و آمادگی داریم این ظرفیت‌ها از طریق رسانه‌ها معرفی شود.

آمار مواکب جهادی بیش از ۲۰۰ مورد است

وی بیان کرد: آماری که ارائه شد مربوط به ۱۲۲ موکب و قرارگاه جهادی با رویکرد جهادی است که یکی از اعضای اصلی یا مسئولان آن دارای گروه جهادی ثبت‌شده هستند.

مدیر حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: تعداد کل مواکب استان بیش از ۲۰۰ مورد است و برخی آمارها تا حدود ۲۳۰ موکب نیز اعلام شده است، اما عدد اعلام‌شده مربوط به مجموعه‌هایی است که رویکرد جهادی دارند.

وی در پایان تأکید کرد: آمادگی داریم اطلاعات مربوط به آدرس، خدمات و مسئولان مواکب را در اختیار رسانه‌ها و صدا و سیما قرار دهیم تا مردم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند، البته با رعایت ملاحظات امنیتی و شرایط موجود.