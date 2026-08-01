به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین‌المللی Central Asia Fashion & Elite Line به عنوان یکی از محورهای اصلی این صنعت بستری قدرتمند برای تبادل فناوری، معرفی جدیدترین سبک‌های طراحی و ایجاد شبکه‌های تجاری میان شرق و غرب به شمار می‌رود. حضور وابستگی فرهنگی ایران در این رویداد با هدف شناسایی فرصت‌های نوظهور در عرصه صنایع خلاق و دیپلماسی مد صورت گرفت.

در طول ۳ روز برگزاری نمایشگاه محمد مسعود صادقی، وابسته فرهنگی ایران در آلماتی ضمن بازدید جامع از بخش‌های مختلف نمایشگاه با ده‌ها تن از طراحان، صاحبان ویژندها (برندها) و نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی گفت‌وگو کرد. محورهای اصلی مذاکرات شامل تبیین ظرفیت‌های پوشاک موقر (Modest Fashion) ایرانی و تنوع بی‌نظیر پارچه‌ها و الگوهای بومی ایران، بررسی بسترهای همکاری دوجانبه برای صادرات محصولات طراحان زن ایرانی به بازار قزاقستان و تبادل نظر در خصوص برگزاری مادست فشن‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی در آلماتی و تهران بود.

با توجه به بافت فرهنگی و تقاضای روزافزون برای پوشش‌های موقر و باحجاب در میان بانوان قزاقستان و کشورهای همجوار توسعه مادست فشن یکی از پربازده‌ترین زمینه‌های همکاری فرهنگی-اقتصادی است. تولیدکنندگان ایرانی با برخورداری از تنوع غربی-شرقی اصالت سنتی و رعایت موازین اسلامی می‌توانند سهم بالایی از این بازار منطقه‌ای را به خود اختصاص دهند.

جهت بهره‌برداری عملیاتی از دستاوردهای این رویداد مواردی شامل تشکیل کارگروه مشترک مد و لباس موقر میان سرکنسولگری آلماتی و اداره‌کل امور زنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، برنامه‌ریزی برای حضور متمرکز برندهای برتر پوشاک بانوان ایران در دوره‌های بعدی نمایشگاه Central Asia Fashion و سازماندهی «رویداد بین‌المللی مد و لباس موقر ایران و آسیای مرکزی» به میزبانی شهر آلماتی پیشنهاد می شود.

ضمن بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه با تولیدکنندگان و ویژندهای (برندهای) مطرح صنعت مد و لباس درباره همکاری‌های مشترک با تولیدکنندگان ایرانی و برگزاری مادست فشن‌های دوجانبه و بین‌المللی رایزنی کرد.