از کهگیلویه و بویراحمد تا مشهد؛ ۳۰ موکب میزبان زائران وداع رهبر شهید

خبرگزاری مهر، گروه استانها: هنگامی که خیل مشتاقان راهی آیین وداع و تشییع امام شهید امت می‌شوند، خدمت به زائران نیز به بخشی از این حماسه مردمی تبدیل می‌شود؛ خدمتی که از دل همدلی مردم، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی برمی‌خیزد و جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و میزبانی ایرانی را به نمایش می‌گذارد.

در همین راستا، کهگیلویه و بویراحمد با بسیج همه ظرفیت‌های اجرایی، امدادی و مردمی، برنامه‌ای گسترده برای اسکان، پذیرایی، حمل‌ونقل و پشتیبانی از زائران تدارک دیده است؛ برنامه‌ای که از استقرار ده‌ها موکب در مشهد مقدس تا آماده‌سازی مسیرهای عبور زائران و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول را در بر می‌گیرد.

۳۰ موکب در مشهد؛ خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به زائران

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۰ موکب استان در مشهد مقدس به‌صورت شبانه‌روزی و در سه شیفت، خدمات اسکان، پذیرایی و پشتیبانی از زائران را ارائه خواهند کرد.

یدالله رحمانی افزود: اعزام نیروهای اجرایی، گروه‌های جهادی و عوامل خدمات‌رسان از ۱۳ تیرماه آغاز شده و تا ۱۹ یا ۲۰ تیرماه ادامه دارد تا تمامی خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه ارائه شود.

وی با اشاره به مشارکت گسترده نیروهای مردمی، تصریح کرد: گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی و نیروهای داوطلب در کنار دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در ارائه خدمات ایفا خواهند کرد.

۸ موکب در مسیرهای استان و اعزام ۲۰ دستگاه اتوبوس

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از استقرار ۸ موکب در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: این موکب‌ها به‌ویژه برای خدمت‌رسانی به زائرانی که از کشور عراق وارد ایران شده و از مسیر کهگیلویه و بویراحمد عبور می‌کنند، آماده ارائه خدمات رفاهی، اسکان موقت و پذیرایی هستند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی در حوزه حمل‌ونقل افزود: علاوه بر تردد خودروهای شخصی، ۲۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران پیش‌بینی شده تا روند اعزام کاروان‌ها با سهولت بیشتری انجام شود.

رحمانی ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، شهرداری منطقه ۱۴ تهران نیز مسئولیت اسکان و پذیرایی از ۱۰ هزار نفر از زائران اعزامی استان را برعهده گرفته است.

تأمین اقلام اساسی در اولویت مواکب

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأمین نان، آب معدنی و سایر اقلام اساسی را از اولویت‌های اصلی مواکب دانست و تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول موظف‌اند نیازهای ضروری زائران را در طول مسیر و محل اسکان به‌موقع تأمین کنند.

نظارت شبانه‌روزی دستگاه قضایی بر روند خدمات‌رسانی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل دستگاه قضایی برای نظارت بر روند خدمات‌رسانی و تأمین امنیت زائران عبوری از محورهای مواصلاتی استات برای حضور در بدرقه رهبر شهید خبر داد.

سید وحید موسویان اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن استان در مسیر تردد استان‌های جنوبی کشور، دادستان‌های سراسر استان به‌صورت شبانه‌روزی در حوزه‌های قضایی حضور دارند و روند خدمات‌رسانی، تأمین امنیت و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را به‌طور مستمر رصد می‌کنند.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و امدادی انجام شده و قضات کشیک نیز در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه موضوع حقوقی یا قضایی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی‌های لازم انجام شود.

اعزام ۱۰ هزار زائر از کهگیلویه و بویراحمد

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر از اعزام گسترده مردم استان برای حضور در این آیین خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، دست‌کم ۱۰ هزار نفر از مردم استان از طریق کاروان‌های خودرویی در این مراسم شرکت خواهند کرد.

سردار مصطفی مثنوی افزود: ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در قالب کاروان متمرکز از نقاط مختلف استان اعزام می‌شوند و تمامی هماهنگی‌های لازم برای حمل‌ونقل، اسکان و پشتیبانی آنان انجام شده است.

بسیج همه ظرفیت‌ها برای میزبانی از زائران

مجموعه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان، گروه‌های جهادی و مواکب مردمی استان با بسیج همه ظرفیت‌ها، تلاش دارند ضمن تسهیل سفر زائران، خدماتی شایسته و درخور شأن این اجتماع بزرگ ارائه کنند؛ حضوری که علاوه بر تأمین نیازهای رفاهی، جلوه‌ای از همبستگی، فرهنگ میزبانی و مشارکت مردمی را به نمایش می‌گذارد.