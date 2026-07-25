مرمت۳۲پایگاه مرزی توسط بسیج سازندگی سپاه فتح؛طرح«بعثت خدمت»اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مثنوی بعداظهر شنبه در نشست طرح «بعثت خدمت» با حضور اصحاب رسانه، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و قدردانی از فعالان رسانه‌ای، اظهار کرد: رسانه مهم‌ترین پیوست هر اقدام و مهم‌ترین بازوی اجرای مأموریت‌ها است و هر فعالیتی که در هر نقطه‌ای از کشور انجام می‌شود، بدون روایت رسانه‌ای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با اشاره به مأموریت‌های اخیر بسیج سازندگی گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ماه‌های گذشته، پشتیبانی از رزمندگان مستقر در مرزهای استان خوزستان بود که در شرایط سخت آب‌وهوایی و با امکانات محدود، مسئولیت حفاظت از مرزها را بر عهده داشتند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: پس از بازدیدهای میدانی از وضعیت استقرار نیروها، با تدبیر فرمانده سپاه فتح، تیپ رزمی جهادی تشکیل شد و گروه‌های جهادی از شهرستان‌های مختلف استان برای بهسازی و مرمت محل استقرار نیروهای مرزی اعزام شدند.

وی تصریح کرد: طی حدود دو ماه فعالیت شبانه‌روزی، گروه‌های جهادی با حمایت سپاه فتح، بسیج سازندگی و خیرین استان موفق شدند ۳۲ پایگاه نظامی را مرمت و تجهیز کنند.

مثنوی ادامه داد: ساخت و تعمیر سنگرها، احداث سرویس‌های بهداشتی و حمام، اجرای شبکه آب و فاضلاب، نصب تانکرهای آب و احداث زاغه‌های مستحکم نگهداری مهمات از جمله اقدامات انجام شده در این مأموریت بود.

اردوی رسانه‌ای به دلیل آغاز مجدد جنگ لغو شد

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اعزام خبرنگاران به مناطق عملیاتی اظهار کرد: برای پوشش رسانه‌ای این اقدامات، اردوی رسانه‌ای با حضور جمعی از خبرنگاران استان پیش‌بینی شده بود اما همزمان با آغاز مجدد جنگ و به دلیل شرایط امنیتی، این برنامه لغو و به زمان دیگری موکول شد.

اعزام ۶۰۰ جهادگر برای خدمت‌رسانی در مراسم تشییع

مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مأموریت بعدی بسیج سازندگی گفت: پس از پایان مأموریت مرزی، همزمان با برگزاری مراسم تشییع شهدای اقتدار، در مدت زمانی کوتاه، سازماندهی جدیدی برای اعزام نیروهای جهادی به مشهد مقدس انجام شد.

وی افزود: در این مأموریت، ۶۰۰ نفر از اعضای گروه‌های جهادی و مواکب خدمت‌رسان در قالب حدود ۴۰ گروه جهادی به مشهد اعزام شدند تا به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم خدمات ارائه کنند.

مثنوی ادامه داد: برای استقرار این نیروها، تمامی زیرساخت‌های لازم از جمله اسکان، تغذیه، حمل‌ونقل، آشپزخانه و امکانات پشتیبانی طی جلسات متعدد برنامه‌ریزی و فراهم شد و نیروها پیش از آغاز مراسم در محل مستقر شدند.

کهگیلویه و بویراحمد رتبه برتر کشور را کسب کرد

وی با بیان اینکه عملکرد استان مورد ارزیابی سازمان بسیج سازندگی کشور قرار گرفت، گفت: بر اساس ارزیابی انجام شده، کهگیلویه و بویراحمد در میان استان‌های کشور به عنوان استان برتر معرفی شد.

مثنوی اظهار کرد: این موفقیت به دلیل کیفیت خدمت‌رسانی، نظم، برنامه‌ریزی، تنوع خدمات، فعالیت‌های فرهنگی، تولید محتوا و اقدامات رسانه‌ای حاصل شد.

وی افزود: هرچند هدف ما کسب رتبه نبود، اما تلاش کردیم سهم شایسته‌ای در یکی از مهم‌ترین رویدادهای کشور داشته باشیم.

رسانه، رکن اصلی مأموریت‌های بسیج سازندگی

مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از همکاری رسانه‌ها، صدا و سیما و فعالان فضای مجازی گفت: اگر خدمات انجام شده به خوبی در رسانه‌ها منعکس نشود، بخش مهمی از اثرگذاری آن از بین خواهد رفت؛ از این رو حضور تیم‌های رسانه‌ای در کنار همه مأموریت‌های بسیج سازندگی به عنوان یک سیاست دائمی دنبال خواهد شد.

آمادگی گروه‌های جهادی برای خدمت‌رسانی در اربعین

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، گروه‌های جهادی در کنار مواکب و هیئت‌های مذهبی برای خدمت‌رسانی به زائران سازماندهی شده‌اند.

مثنوی افزود: این گروه‌ها در مسیرهای مواصلاتی استان به سمت مرزهای خوزستان مستقر خواهند شد و خدمات مورد نیاز زائران را تا چند روز پس از اربعین ارائه خواهند کرد.

اجرای طرح «بعثت خدمت» در حمایت از مناطق آسیب‌دیده

وی از آغاز اجرای طرح «بعثت خدمت» خبر داد و گفت: با توجه به شرایط کشور و لزوم حمایت از مناطق آسیب‌دیده، این طرح با هدف ساماندهی پایگاه‌های خدمت‌رسانی در نقاط مختلف کشور اجرا می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در قالب این طرح، گروه‌های جهادی، کمک‌های مؤمنانه و امکانات مورد نیاز برای پشتیبانی از مناطق درگیر و آسیب‌دیده سازماندهی شده‌اند و این برنامه از امروز در سطح استان و شهرستان‌ها آغاز شده و تا زمان نیاز ادامه خواهد داشت.

مثنوی در پایان از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی مناسب، مردم را از اهداف و روند اجرای طرح «بعثت خدمت» و برنامه‌های خدمت‌رسانی بسیج سازندگی آگاه کنند.