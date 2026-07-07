سرهنگ وحید مثنوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: همزمان با برگزاری آیین‌های عزاداری در سراسر کشور و مراسم بدرقه و تشییع امام شهید امت در قم و مشهد، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی و نیروهای مردمی برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: مردم شهیدپرور و ولایتمدار استان کهگیلویه و بویراحمد نیز همگام با سایر استان‌های کشور در این حرکت مردمی حضور دارند و سازمان بسیج سازندگی سپاه فتح با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های مقاومت بسیج، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی، ۴۰ گروه جهادی را برای پشتیبانی و خدمت‌رسانی ساماندهی کرده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با مشارکت مردم، نذورات مردمی و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، ۲۵ کامیون حامل اقلام، تجهیزات و کمک‌های مردمی از استان به مشهد مقدس اعزام شده است تا در پشتیبانی از مواکب و خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع امام شهید امت مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون مقر فرماندهی پشتیبانی از مواکب و گروه‌های جهادی استان در مشهد مقدس راه‌اندازی شده و مواکب کهگیلویه و بویراحمد در خیابان طبرسی مستقر هستند.

مثنوی گفت: خدمت‌رسانی مواکب استان از فردا آغاز می‌شود و به مدت پنج شبانه‌روز در جوار حرم مطهر رضوی ادامه خواهد داشت.

وی از مردم استان کهگیلویه و بویراحمد و سایر استان‌های کشور دعوت کرد با مشارکت در پویش‌های مردمی و حمایت از مواکب استان، در این حرکت معنوی سهیم شوند.