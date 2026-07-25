استاندار کرمانشاه: روند تردد زائران اربعین از مرز خسروی شتاب گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر شنبه در نشست شورای راهبردی اربعین استان کرمانشاه که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و جمعی از مسئولان برگزار شد، با قدردانی از همراهی آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در روند خدمت‌رسانی به زائران، اظهار کرد: حضور میدانی و بازدیدهای مستمر نماینده ولی‌فقیه در استان از مرزها و مواکب، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تقویت روحیه خادمان اربعین و ارتقای کیفیت خدمات به زائران بوده است.

وی همچنین از تلاش‌های اعضای کمیته‌های تخصصی ستاد اربعین، مدیران دستگاه‌های اجرایی و تمامی عوامل خدمت‌رسان قدردانی کرد و افزود: مجموعه استان با همدلی و انسجام مطلوب، شبانه‌روز در حال فراهم کردن شرایط مناسب برای میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به آخرین آمارهای تردد از مرز خسروی، گفت: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد روند ورود زائران به این مرز بین‌المللی به صورت مستمر در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده بر حجم ترددها افزوده شود، از این رو تمامی دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی خود را متناسب با این شرایط افزایش دهند.

حبیبی با بیان اینکه کرمانشاه امسال از طریق دو مرز بین‌المللی خسروی و سومار میزبان زائران اربعین است، تصریح کرد: امروز نخستین زائران از مرز سومار عبور کردند و این اتفاق، آغاز فصل تازه‌ای از خدمت‌رسانی به زائران در این گذرگاه مرزی به شمار می‌رود.

وی راه‌اندازی تردد اربعینی از مرز سومار را تحقق یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه دانست و خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی، مرزبانی و سایر نهادهای مسئول است که با تلاش مستمر، شرایط لازم برای بهره‌برداری از این مرز را فراهم کردند.

استاندار کرمانشاه خدمت به زائران اربعین را توفیقی بزرگ برای استان عنوان کرد و گفت: حضور در مسیر خدمت به عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) نعمتی الهی است و امیدواریم بتوانیم با ارائه خدمات مناسب، رضایت زائران را جلب کرده و از این فرصت معنوی به بهترین شکل بهره‌مند شویم.

وی با اشاره به آثار و برکات برگزاری مراسم اربعین برای استان کرمانشاه افزود: اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و زیرساختی استان، به ویژه شهرستان‌های مرزی و غربی کرمانشاه محسوب می‌شود.

حبیبی ادامه داد: در ایام اربعین، نگاه رسانه‌های ملی، مسئولان کشوری و بخش قابل توجهی از افکار عمومی به استان کرمانشاه معطوف می‌شود و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های استان باشد.

وی در پایان با قدردانی از مشارکت مردم، موکب‌داران، نیروهای امدادی، امنیتی، خدماتی و همه خادمان اربعین، اظهار کرد: با استمرار این همدلی و تلاش جمعی، امیدواریم امسال نیز استان کرمانشاه بتواند میزبانی درخور شأن زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش بگذارد.