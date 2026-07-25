به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی، اظهار داشت: باهدف گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و در راستای تحقق اهداف دستگاه قضا در مسیر اجرای عدالت اجتماعی، هفت پرونده قضایی در شعبه ۲۱ شورای حل اختلاف شهرستان خرم‌آباد، با پیگیری و میانجی‌گری فعالان این شعبه منجر به صلح و سازش شد.

وی گفت: پرونده‌های مذکور که با موضوعاتی همچون مطالبه وجه و ضرب‌وجرح، توهین و تهدید تشکیل شده بودند، با ورود اعضای توانای این شعبه و در سایه تعامل طرفین، با صلح و سازش به پایان رسید.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، افزود: اعضای شعبه ۲۱ شورای حل اختلاف خرم‌آباد، این اقدام خداپسندانه را باهدف ترویج فرهنگ گذشت و در مسیر تحقق اهداف تحول قوه قضاییه عنوان کردند. این اقدام که رضایت مراجعان را در پی داشته است، گامی مؤثر در راستای کاهش تنش‌های اجتماعی و حل اختلافات در بستر گفت‌وگو و مصالحه محسوب می‌شود.