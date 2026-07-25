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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

آزادراه سلفچگان - دلیجان تا دو هفته آینده تعیین‌تکلیف می‌شود

آزادراه سلفچگان - دلیجان تا دو هفته آینده تعیین‌تکلیف می‌شود

مدیرعامل شرکت ساخت گفـت: آزادراه سلفچگان - دلیجان هم‌اکنون در مرحله جذب سرمایه‌گذار قرار دارد و مقرر شد طی دو هفته آینده، پس از جمع‌بندی دیدگاه‌ها، تصمیم نهایی درباره مدل مشارکت اتخاذ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در نشست مشترک با محمد جلالی، نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی، با بررسی آخرین وضعیت تفاهم مشارکت برای احداث آزادراه سلفچگان - دلیجان، اظهار کرد: این پروژه به طول ۶۴ کیلومتر، هم‌اکنون در مرحله مطالعه و جذب سرمایه‌گذار قرار دارد.

وی افزود: در این نشست، چارچوب تفاهم اولیه مشارکت و نحوه تعیین سهم سرمایه‌گذاران بررسی شد و مقرر شد طی دو هفته آینده، پس از جمع‌بندی دیدگاه‌ها و انجام بررسی‌های کارشناسی، تصمیم نهایی درباره مدل مشارکت و سهم طرفین اتخاذ شود.

مدیرعامل شرکت ساخت با تأکید بر اهمیت این پروژه در تکمیل شبکه آزادراهی کشور، گفت: آزادراه سلفچگان - دلیجان یکی از طرح‌های اثرگذار در اتصال شبکه آزادراهی مرکز کشور است و اجرای آن می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت دسترسی‌های منطقه‌ای، پیوستگی شبکه آزادراهی را در یکی از محورهای مهم ارتباطی کشور تقویت کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تکمیل این آزادراه، علاوه بر تسهیل ترانزیت کالا و مسافر، موجب افزایش ایمنی تردد، روان‌سازی جریان ترافیک، کاهش زمان سفر و صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت و انرژی خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه آزادراهی کشور بر پایه مشارکت مؤثر دولت و بخش خصوصی دنبال می‌شود، تصریح کرد: شرکت ساخت و توسعه تلاش می‌کند با ایجاد سازوکارهای شفاف برای سرمایه‌گذاری، روند اجرای پروژه‌های اولویت‌دار را تسریع کند تا این طرح‌ها هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرایی شوند.

بازوند در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با نهایی شدن چارچوب مشارکت و توافق سرمایه‌گذاران، آزادراه سلفچگان - دلیجان به عنوان یکی از پروژه‌های مهم آزادراهی مرکز کشور، در آینده نزدیک وارد فاز اجرایی شود.

کد مطلب 6898839
زهره آقاجانی

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