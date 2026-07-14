بازوند: تکمیل بزرگراه دالکی - کنارتخته در گرو تأمین منابع مالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژههای راهآهن شیراز - بوشهر و بزرگراه دالکی - کنارتخته، اظهار کرد: محور دالکی - کنارتخته بخشی از کریدور بزرگراهی آستارا - بوشهر است و نقش مهمی در اتصال سواحل جنوبی کشور به استان فارس و مناطق مرکزی کشور دارد.
وی افزود: این پروژه به طول ۱۵ کیلومتر در حال اجراست و به دلیل وجود سه تونل و سه پل خاص، از پروژههای فنی و شاخص شبکه راههای کشور به شمار میرود. هماکنون پیشرفت فیزیکی پروژه به حدود ۶۵ درصد رسیده است و با تأمین منابع مالی مورد نیاز، امکان تکمیل عملیات اجرایی آن فراهم خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این نشست مقرر شد روند اجرای قطعات «الف» و «ب» پروژه، مطابق برنامهریزی انجامشده، تا آبانماه سال جاری با سرعت بیشتری دنبال شود تا بخشهای آماده پروژه در کوتاهترین زمان ممکن وارد مدار بهرهبرداری شوند.
بازوند همچنین با اشاره به پروژه راهآهن شیراز - بوشهر، گفت: روند اجرای این طرح نیز در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگیهای لازم برای استمرار عملیات اجرایی و پیگیری تأمین منابع مالی مورد نیاز انجام شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: محور دالکی - کنارتخته از پروژههای مصوب سفر رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر است و تکمیل آن، علاوه بر ارتقای ایمنی سفرها، نقش مؤثری در تسهیل جابهجایی کالا و مسافر میان بنادر جنوبی، استان فارس و مناطق مرکزی کشور ایفا خواهد کرد.
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