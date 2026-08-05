به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از پیشرفت ۴۷ درصدی ساختمان ایستگاه راه‌آهن سبزوار خبر داد و گفت: تکمیل این ایستگاه، ظرفیت حمل‌ونقل ریلی مسافر و بار در غرب خراسان رضوی را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به روند ساخت ایستگاه راه‌آهن سبزوار افزود: این ایستگاه به عنوان یکی از بخش‌های مهم پروژه اتصال سبزوار به شبکه سراسری راه‌آهن، با هدف توسعه حمل‌ونقل ریلی، افزایش دسترسی منطقه به شبکه ریلی کشور و ایجاد زیرساخت مناسب برای رونق فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در حال اجرا است.

بازوند بیان کرد: مجموعه ایستگاه در زمینی به وسعت حدود ۶ هکتار احداث می‌شود و ساختمان اصلی ایستگاه، انبار کالا، ساختمان‌های پست برق و برق اضطراری، ساختمان نگهبانی، سکوی مسافری و سایر فضاهای خدماتی و پشتیبانی را دربر می‌گیرد.

وی ادامه داد: ساختمان اصلی ایستگاه با زیربنای ۳ هزار و ۹۶۰ مترمربع در حال ساخت است و پیشرفت فیزیکی آن به ۴۷ درصد رسیده است. همچنین پیشرفت مجموع ساختمان‌های این ایستگاه تاکنون ۲۴ درصد است.

مدیرعامل شرکت ساخت با تشریح مشخصات فنی ایستگاه گفت: برای این مجموعه ۱۸ خط ایستگاهی با مجموع طول بیش از ۱۰ هزار متر پیش‌بینی شده است که شامل چهار خط در سکوی شماره یک و دو خط در سکوی شماره دو خواهد بود. همچنین ۲۵ دستگاه سوزن، سیستم علائم الکتریکی CTC، سینی دوار برای تغییر جهت لوکوموتیو و سامانه نیروی کشش دیزل الکتریک از جمله امکانات پیش‌بینی شده برای این ایستگاه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه با رعایت استانداردهای فنی و بهره‌گیری از زیرساخت‌های مورد نیاز، بستر ارائه خدمات مناسب در حوزه حمل‌ونقل ریلی مسافر و بار را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در ارتقای جایگاه ارتباطی شهرستان سبزوار در شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور خواهد داشت.