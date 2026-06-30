به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به آخرین وضعیت پروژه راهآهن چابهار - زاهدان، اظهار کرد: این پروژه اکنون حدود ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم مشکلات بخش باقیمانده نیز برطرف شود تا بهزودی شاهد تکمیل یکی از مهمترین پروژههای ریلی کشور باشیم؛ پروژهای که جلوهای دیگر از توان مهندسان و کارکنان ذوبآهن اصفهان در تولید ریل ملی را به نمایش خواهد گذاشت.
۸۰۰ کیلومتر مسیر ریلی آماده ریلگذاری است
وی با بیان اینکه دولت چهاردهم اجازه نداده روند اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی کشور حتی در شرایط دشوار متوقف شود، افزود: کشور با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریم، همچنان مسیر توسعه را دنبال میکند و صنعت فولاد بهعنوان ستون فقرات اقتصاد ایران، نقش تعیینکنندهای در اجرای پروژههای زیربنایی ایفا کرده است.
بازوند با اشاره به برنامههای توسعه شبکه ریلی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر حدود سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر مسیر ریلی در کشور در دست اجراست که نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر آن وارد مرحله ریلگذاری شده و نیازمند تأمین ریل است. خوشبختانه با همکاری ذوبآهن اصفهان، مسائل مربوط به تأمین ریل این پروژهها برطرف شده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
رقابت آینده کشورها بر سر کریدورهای حملونقل خواهد بود
وی تأکید کرد: موفقیت پروژههای ریلی کشور بدون تولید ریل ملی ممکن نیست و استمرار این همکاری، زمینهساز تحقق اهداف توسعه حملونقل ریلی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با تأکید بر اهمیت کریدورهای حملونقلی، گفت: آینده رقابت کشورها، رقابت بر سر کریدورهای حملونقل است و هر کشوری که شبکه ریلی قدرتمندتر و کارآمدتری داشته باشد، در عرصه اقتصاد و تجارت منطقهای نیز از جایگاه قدرتمندتری برخوردار خواهد بود.
تعلل در پروژههای ریلی جایگاه ترانزیتی ایران را تهدید میکند
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به رقابت منطقهای در حوزه ترانزیت، خاطرنشان کرد: امروز رقبای جدی در منطقه برای جذب کریدورهای بینالمللی فعال هستند و اگر در تکمیل پروژههای خود تعلل کنیم، ممکن است مسیرهای جایگزین، جایگاه ترانزیتی ایران را تحت تأثیر قرار دهند. از این رو، باید با همافزایی همه دستگاهها، اجرای این پروژههای ملی را هرچه سریعتر به سرانجام برسانیم.
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