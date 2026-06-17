به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد) در گفتگوی تلویزیونی درباره آخرین وضعیت تکمیل راهگذرها و پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی در سال ۱۴۰۴ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و حمل‌ونقلی کشور متوقف نشده و هم‌اکنون حجم گسترده‌ای از پروژه‌های بزرگراهی، ریلی و آزادراهی در سراسر کشور در دست اجرا قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه، ۳ هزار و ۷۸۴ کیلومتر خط ریلی و ۷۵۰ کیلومتر آزادراه در کشور در دست اجراست و مجموع پروژه‌های فعال حوزه حمل‌ونقل به حدود ۱۲ هزار و ۳۳۴ کیلومتر می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ساخت بیان کرد: برای اجرای این پروژه‌ها نزدیک به ۷۵۰ پیمانکار در سطح کشور فعالیت دارند و حدود ۱۵۰ هزار نفر نیز به‌صورت مستقیم در ساخت و توسعه این طرح‌های زیربنایی مشغول به کار هستند، یکی از پروژه‌های مهمی که به‌تازگی به بهره‌برداری رسیده، پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه است؛ طرحی که بیش از ۲۰ سال پیش آغاز شده بود و از مطالبات جدی مردم استان اردبیل به شمار می‌رفت.

تخصیص ۳۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه

وی ادامه داد: در اوایل سال ۱۴۰۴، رئیس‌جمهور در سفر به استان اردبیل دستور تأمین منابع مالی این پروژه را صادر کرد و با حمایت‌های صورت‌گرفته از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص یافت. تأمین این منابع مالی موجب شد عملیات اجرایی پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود و در نهایت پس از ۲۱ تا ۲۲ سال، راه‌آهن اردبیل - میانه به بهره‌برداری برسد.

بازوند با اشاره به شرایط خاص اجرای این پروژه گفت: راه‌آهن اردبیل - میانه از جمله پروژه‌های دشوار ریلی کشور محسوب می‌شود، زیرا حدود ۸۰ درصد مسیر آن در مناطق کوهستانی و تپه‌ماهوری قرار دارد و حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد مسیر نیز شامل پل‌های متعدد است. با بهره‌برداری از این پروژه، ظرفیت جابه‌جایی حدود ۴.۵ میلیون تن بار و ۱.۵ میلیون نفر مسافر در این مسیر فراهم شده است.

راه‌آهن اردبیل یکی از سخت‌ترین پروژه‌های ریلی کشور بود

وی در تشریح اهمیت راهبردی این خط ریلی در شبکه حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: راه‌آهن اردبیل - میانه بخشی از راهگذرهای مهم ریلی کشور را تکمیل می‌کند و نقش مؤثری در اتصال کریدورهای حمل‌ونقلی دارد؛ یکی از مهم‌ترین کریدورهای ریلی کشور، مسیر سرخس تا مرز بازرگان است که به‌عنوان یک راهگذر مهم شرق به غرب شناخته می‌شود و راه‌آهن اردبیل ـ میانه به‌عنوان یک شاخه ارتباطی به این کریدور متصل می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت تاکید کرد: این مسیر همچنین به کریدور جنوبی کشور و شبکه ریلی خوزستان نیز متصل می‌شود و از این طریق نقش مهمی در توسعه حمل‌ونقل ریلی و افزایش ظرفیت ترانزیتی کشور ایفا خواهد کرد؛ با بهره‌برداری از این پروژه، مرکز استان اردبیل نیز به شبکه ریلی سراسری کشور متصل شد و اردبیل به عنوان بیست‌وچهارمین مرکز استان، به شبکه ریلی کشور پیوست.