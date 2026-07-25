حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای اخیر، اظهار داشت: در شبانهروز گذشته، نزدیک به ۱۴۰ هزار زائر اربعین حسینی از پایانه شهید سلیمانی مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند که از این تعداد، نزدیک به ۱۳۰ هزار زائر ایرانی از مرز خارج شدهاند و بیش از ۱۰ هزار نفر نیز وارد کشور شدهاند.
وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته، ۲ هزار و ۶۰۰ زائر غیر ایرانی نیز از پایانه مرزی مهران خارج شدهاند و ۷۰۰ نفر وارد شدهاند، افزود: از ساعت صفر بامداد تاکنون، بیش از ۸۰ هزار تردد در پایانه شهید سلیمانی ثبت شده است که عمده آنها مربوط به خروج از مرز بوده است و این آمار، نشان از ادامه روند صعودی ترددها دارد.
فرماندار مهران با اشاره به اینکه هر روز بر تعداد زائرانی که مهران را برای ورود و خروج انتخاب میکنند، افزوده میشود، تصریح کرد: این روند در روزهای آینده با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و پیشبینی میشود با نزدیک شدن به اربعین، شاهد رکوردهای جدیدی در تردد زائران باشیم.
نعمتی با تأکید بر اینکه هماکنون تردد در مرز مهران روان و بدون هیچ مشکل خاصی در جریان است، خاطرنشان کرد: خدماترسانی به زائران به بهترین نحو ممکن در شهر و مرز در حال انجام است و به تعداد ایستگاههای صلواتی و موکبهای خدماتی نیز با توجه به افزایش جمعیت زائران، افزوده شده و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاهها، شاهد سفری ایمن و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.
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