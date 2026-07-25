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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

فهرست خسارات سنگین حملات ایران به آمریکای متجاوز منتشر شد

فهرست خسارات سنگین حملات ایران به آمریکای متجاوز منتشر شد

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: طی ۱۵ روز نبرد، نیروهای مسلح ایران ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام میزان تلفات دشمن در نبرد اخیر گفت: طی ۱۵ روز نبرد (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر)، نیروهای مسلح ایران ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین و در حالی که در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه مستقر بودند، منهدم کردند.

وی افزود: در حملات ایران، همچنان ۱۷ پهپاد شناسایی و عملیاتی (که ۸ پهپاد آکبند بودند)، یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ در داخل شلتر، یک هواپیمای P۸، یک هواپیمای ترابری C۱۷، و ۸ هواپیمای سوخت رسان منهدم شدند.

آمار خسارات وارده بر ارتش آمریکا به شرح زیر است:

▪️ در حوزه راداری و پدافندی:
۷ مرکز فرماندهی و کنترل
۳ سامانه ارتباط ماهواره‌ای
۶ رادار پدافندی پاتریوت (سامانه‌های پاتریوت به قدری ضعیف شده است که موشکها و پهپادهای ایران بدون رهگیری به هدف می‌خورند)
۳ رادار کنترل و مانیتورینگ هوایی و دریایی
۸ سامانه راداری کشف و اخطار اولیه
۷ رادار دفاع موشکی هوایی
۳ سامانه راداری EPS
۲ رادار EPS 117
۵ رادار برد بلند
۲ رادار پدافندی
۱ مجوعه راداری تاکتیکی

▪️در حوزه پشتیبانی و لجستیک به منظور کاهش توان عملیاتی:

۶ مرکز تعمیر و نگهداری جنگنده و بالگرد
۳ مرکز پشتیانی و لجستیک
۱۲ مخزن سوخت
۱۷ انبار پشتیبانی تسلیحاتی و قطعات شناورها و هواگردها
۶ زاغه موشکی

▪️ در حوزه زیرساختهای عملیاتی:
۶ آشیانه پهپاد ام کیو ۹
یک سوله آماده سازی جنگنده اف ۱۵
یک سوله پهپادی که ۸ پهپاد آکبند در آن بود
۲ مرکز فرماندهی
یک سکوی سوخت‌گیری ناو هواپیمابر
یک آشیانه هواپیمای پی ۸
۴ سکوی موشکی هایمارس
۵ آشیانه جنگنده
۴ مجتمع پدافند پاتریوت
۶ سکوی پرتاب موشکی
یک ایستگاه پمپاژ سوخت
۲ مرکز مخابرات سیگنالی
یک مرکز داده‌های اطلاعاتی
یک مرکز هوش مصنوعی، پایگاه مرکز پردازش داده مربوط به شرکت آمازون
یک مرکز دپوی شمپاد (شناور مدیریت‌پذیر از دور)
یک اسکله سوخت
۴ شلتر جنگنده
۶ رمپ پرواز و توقف

▪️ در حوزه عملیات هوایی:
۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد (روی زمین)
۱۷ پهپاد شناساییی و عملیاتی (۸ تا آکبند بودند)
یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ داخل شلتر
یک هواپیمای پی ۸
یک هواپیمای ترابری سی ۱۷
۸ هواپیمای سوخت رسان
۴ بالگرد سنگین
۶ موشک ذخیره

کد مطلب 6898952

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    نظرات

    • نیما IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      واقعأ عالیه دست همگی دست اندر کارها درد نکنه فقط لطفأ عکسهای ماهواره ای فراموش نشه.
    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      در ١٥ روز فقط خدا قوت با رد شدن از سامانه هاي شناسايي و رهگير خدا قوت هرچه بيشتر پرندگان مهاجمشان را آتش بكشيد بهتر است مخصوصا F دارها

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