به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ محمد اکرمینیا شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت: آسیبهای جدی به پایگاههای امریکا وارد کردیم و بخش بزرگی از این پایگاهها از نظر عملیاتی توان اجرایی ندارند مخصوصاً در اربیل عراق که تقریبا تمام زیرساختهای آمریکا نابود شده و همینطور ضد انقلاب هم توان عملیات ندارند.
وی با اشاره توان نظامی آمریکا برای بازسازی خود از طریق منطقه آسیای غربی، جنوب اروپا و مدیترانه گفت: در هر صورت ما این آمادگی را داریم اگر این جنگ ادامه پیدا کند باز مثل گذشته به همین شکل عملیاتهای خودمان را ادامه دهیم و تا زمانی که آمریکاییها متوجه شوند که با تجاوز نمیتوانند اراده خودشان را به ملت ایران تحمیل کنند.
سخنگوی ارتش گفت: در انتهای جنگ ۴۰ روزه از پهپادهای جدید رونمایی کردیم. حالا اگر لازم شد بعداً مشخصات آنها را منتشر میکنیم. الان از پهپادهای پیشرفتهتر از آرش ۲ هم استفاده میکنیم که هم قدرت تخریبش بالاتر است و هم دقت و بردش بیشتر است که تا الان مشخصات این پهپاد رو اعلام نکردیم.
سرتیپ اکرمینیا گفت: توانستیم در فرصتی که از آتش بس ایجاد شد و البته از انتهای جنگ، خیلی از تجهیزات مان که مورد هدف قرار گرفته بود را به چرخه عملیات برگردانیم و این کار واقعاً انجام شد.
وی ادامه داد: یک سری تجهیزات جدید هم وارد کردیم که قابلیتهای خیلی خوبی به ما داد و واقعا فضایی کشور را به طور نسبی به نسبت جنگ ۴۰ روزه برای دشمن ناامنتر کرد.
سخنگوی ارتش تاکید کرد: هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند که فضای کشورش صد در صد امن است حتی در خود آمریکا هر از گاهی هواپیمای ناشناسی از جایی وارد میشود و حتی در محوطه کاخ سفید هم میرود.
نظر شما