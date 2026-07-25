به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور عصر امروز شنبه در جریان بازدید از طرح خشکهکاری برنج در مزارع بخش مرکزی شهرستان چگنی، اظهار کرد: طرح خشکهکاری برنج باهدف افزایش بهرهوری مصرف آب، کاهش هزینههای تولید و استفاده از روشهای نوین کشت در حال اجرا است. در این مزرعه آبیاری با نوار تیپ انجام میشود.
وی افزود: تغییر شرایط اقلیمی، کاهش بارندگیها و افت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، از مهمترین عوامل ضرورت تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت روشهای کم آببر در بخش کشاورزی است. در چنین شرایطی، اجرای روشهای نوین کشت از جمله خشکهکاری برنج میتواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف آب، حفظ تولید و افزایش بهرهوری داشته باشد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به میزان مصرف آب در روشهای مختلف کشت برنج، گفت: در روش خشکهکاری، نیاز آبی محصول حدود ۹ هزار مترمکعب در هکتار برآورد میشود، درحالیکه در روش معمول غرقابی این میزان به حدود ۲۰ هزار مترمکعب در هکتار میرسد؛ بنابراین توسعه این شیوه کشت میتواند گامی مؤثر در کاهش مصرف آب و سازگاری تولید برنج با شرایط کمآبی باشد.
محمدیپور، ادامه داد: روند اجرای این طرح بهصورت مستمر توسط کارشناسان مورد پایش و بررسی فنی قرار میگیرد تا نتایج آن از نظر عملکرد تولید، میزان صرفهجویی آب و امکان توسعه این روش کشت در مناطق مستعد استان ارزیابی شود.
وی با تأکید بر اهمیت انتقالیافتههای فنی به بهرهبرداران، گفت: کارشناسان باید با هماهنگیهای لازم، روز مزرعه را در این طرح برگزار کنند تا برنجکاران با حضور در مزرعه از نزدیک با روش خشکهکاری برنج، نحوه اجرا، مزایا و نتایج این شیوه کشت آشنا شوند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: با بررسی نتایج اجرای این طرح، تلاش میشود زمینه توسعه روش خشکهکاری برنج در سال زراعی آینده در مناطق مستعد استان فراهم شود، روشی که میتواند ضمن حفظ تولید، به مدیریت پایدار منابع آبی و سازگاری کشاورزی لرستان با شرایط اقلیمی جدید کمک کند.
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