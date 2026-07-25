به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی بعدازظهر امروز شنبه در جلسه هیئتامنای دانشگاه آزاد اسلامی لرستان با بیان اینکه سال گذشته هشت همت اعتبار از محل مولدسازی در استان جذب شده است، بر ضرورت توجه دانشگاهها به امر مولدسازی، تأکید کرد.
وی گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در سطح دانشگاههای استان در حوزه مولدسازی در حال اجرا است و دانشگاه آزاد نیز با تشکیل تیم کاری در این راستا، اقدام کند.
استاندار لرستان، ادامه داد: اقدامات انجام شده در حوزه مولدسازی، در کمسیون ماده پنج استان نیز موردتوجه و حمایت قرار میگیرند.
شاهرخی، تصریح کرد: از املاک دانشگاهها برای اجرای اهداف بلندمدت و طرحهای توسعه دانشگاهها، استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دانشگاه آزاد خرمآباد از جمله دانشگاههایی است که تعاملات ویژهای با مجموع مدیریتی استان دارد، گفت: همکاری این دانشگاه در زمینه اجرای کمربند شرقی خرمآباد، یکی از این موارد است.
استاندار لرستان، تصریح کرد: با همکاری دانشگاه آزاد، کمربندی شرقی خرمآباد اجرایی شده و ظرف شش ماه تا یک سال یک ورودی جدید از این طریق برای مرکز استان، ایجاد میشود؛ اما مزایای ویژهای برای خود دانشگاه هم دارد.
شاهرخی، گفت: با اجرای این کمربند، ارزشافزایی برای ۱۶.۵ هکتار از اراضی دانشگاه آزاد که در بنبست قرار داشت صورت میگیرد و اکنون دارای کاربری گردشگری است که باعث خلق ثروت برای دانشگاه آزاد و سایر املاک این مسیر خواهد شد.
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