کشف ۱۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در کردستان؛ برق ۶۰۰ خانوار به شبکه بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید سلطانی شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال گذشته ۷۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در نقاط مختلف استان شناسایی و ضبط شد که این میزان از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۱۶ دستگاه رسیده است.
وی افزود: مقایسه آمار کشفیات نشان میدهد تعداد دستگاههای استخراج غیرمجاز کشفشده در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به پراکندگی کشفیات در شهرستانهای مختلف، بیان کرد: بیشترین تعداد ماینرهای غیرمجاز در شهرستان سنندج شناسایی شده و پس از آن نیز شهرستانهای مریوان و سقز در رتبههای بعدی قرار دارند.
بازگشت ۴۰۰ مگاوات ظرفیت به شبکه برق
سلطانی با اشاره به پیامدهای فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز بر شبکه برق، عنوان کرد: با شناسایی و جمعآوری ۱۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز، حدود ۴۰۰ مگاوات ظرفیت به شبکه برق استان بازگشته است که این اقدام میتواند در کاهش بار شبکه و ارتقای پایداری تأمین برق، بهویژه در زمان اوج مصرف، مؤثر باشد.
وی ادامه داد: میزان مصرف برق این تعداد دستگاه استخراج غیرمجاز، معادل مصرف برق حدود ۶۰۰ خانوار برآورد میشود و همین مسئله اهمیت برخورد با این مراکز را نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان خاطرنشان کرد: فعالیت غیرمجاز ماینرها علاوه بر وارد کردن فشار مضاعف به شبکه توزیع برق، میتواند حقوق سایر مشترکان را تحت تأثیر قرار داده و زمینهساز بروز نوسان و اختلال در شبکه شود.
تداوم برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز
سلطانی با تأکید بر استمرار اقدامات نظارتی و شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در استان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی شرکت توزیع نیروی برق کردستان اطلاع دهند.
وی تصریح کرد: مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از جمله اقدامات مؤثر برای حفظ پایداری شبکه برق و صیانت از حقوق عمومی است و شرکت توزیع نیروی برق استان با همکاری دستگاههای مرتبط و همراهی مردم، این روند را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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