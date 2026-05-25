به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه طرحهای مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز، عصر دوشنبه نیروهای شرکت توزیع برق کردستان با همکاری عوامل انتظامی و پس از دریافت دستور قضائی، یک مرکز غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال را در یکی از محلات سنندج شناسایی کردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان در تشریح جزئیات این عملیات گفت: این اقدام با حضور نیروهای حراست، کارشناسان مربوط به شناسایی ماینرها و گروههای عملیاتی برق سنندج انجام شد و در جریان آن ۲۲ دستگاه ماینر که بهطور غیرقانونی از برق شبکه استفاده میکردند، کشف و ضبط شد.
محمد سعید سلطانی افزود: بیشتر این دستگاهها در محدوده امور برق جنوبی سنندج فعال بودند و یک دستگاه نیز در حوزه شمالی شهر شناسایی شد که بدون مجوز به شبکه برق متصل شده بودند.
وی با تأکید بر اینکه استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز فشار زیادی به شبکه توزیع وارد میکند، اظهار داشت: فعالیت این مراکز علاوه بر افزایش مصرف و آسیب به تجهیزات، حقوق عمومی شهروندان را نیز تضییع میکند و برخورد با متخلفان به صورت مستمر ادامه دارد.
سلطانی همچنین از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱، شماره ۱۱۰ یا سرشماره پیامکی اعلامشده به شرکت توزیع برق اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن پیگیری شود.
