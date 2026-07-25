به گزارش خبرنگار مهر، در راستای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و با هدف بازاجتماعی کردن مددجویان، جمعی از مسئولان قضایی استان تهران و شهرستان‌های تابعه از ندامتگاه دماوند بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور حجت‌الاسلام فیروزجایی و طرهانی، معاونان دادستان و رئیس‌کل دادگستری تهران، دادستان‌های شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه، قضات حوزه‌های قضایی رودهن و پردیس و همچنین معاون قضایی و اجرایی احکام اداره‌کل زندان‌های استان تهران برگزار شد، وضعیت پرونده زندانیان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، پس از بررسی پرونده‌ها و در چارچوب ضوابط قانونی، ۶۹ زندانی واجد شرایط از نهادهای ارفاقی شامل «رأی باز» و «مرخصی پایان حبس» بهره‌مند شدند.

این اقدام در راستای رویکرد تحولی دستگاه قضایی برای کاهش هدفمند جمعیت کیفری، حمایت از خانواده زندانیان و فراهم‌سازی زمینه بازگشت مددجویان به جامعه انجام شده است.

بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی منوط به احراز شرایط قانونی، حسن رفتار و اصلاح و تنبه مددجو است.