انهدام ۷ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر شامگاه شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و مبارزه بیامان با پدیده شوم مواد مخدر بهعنوان یکی از مطالبات بهحق آحاد جامعه، با جدیت و قاطعیت در دستور کار انتظامی استان قرار دارد.
وی با تشریح عملکرد پلیس در تیرماه سال جاری، افزود: مأموران جانبرکف انتظامی استان با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات دقیق پلیسی، موفق به شناسایی و متلاشی کردن هفت باند تهیه و توزیع مواد مخدر شدند.
فرمانده انتظامی لرستان در ادامه با اشاره به دستگیری اعضای این باندها، گفت: در این عملیاتها، ۲۱ نفر از اعضای اصلی این هفت باند به همراه ۵۷ قاچاقچی و ۷۳ خردهفروش مواد مخدر شناسایی و طی عملیاتهای هماهنگ دستگیر شدند.
سردار هاشمیفر با بیان اینکه در این راستا ۴۰ دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتورسیکلت که سوداگران مرگ برای جابهجایی و توزیع مواد مخدر از آنها استفاده میکردند توقیف شده است، تصریح کرد: در مجموع، مقدار یک تن و ۱۹۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر از دستگیرشدگان کشف که پس از تشکیل پرونده، تمامی متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی با هشدار جدی به سوداگران مرگ و برهمزنندگان امنیت عمومی، تصریح کرد: پلیس لرستان با تمام توان و باتکیهبر اقتدار قانونی خود، اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ جوانان این مرزوبوم را به تباهی بکشانند. برخورد ما با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر، قاطع، مستمر و بدون مماشات خواهد بود و از شهروندان عزیز نیز تقاضا داریم هرگونه فعالیت مشکوک در این حوزه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
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