۱۴ محکوم متواری در گمیشان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه محمدمهدی بداغی اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت عمومی و اجرای طرح امنیت محله‌محور، شناسایی و دستگیری محکومان متواری و افراد تحت تعقیب در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای متهمان، در چند عملیات جداگانه موفق شدند ۱۴ محکوم متواری و تحت تعقیب را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان گمیشان با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، اظهار کرد: اجرای طرح‌های ارتقای امنیت با هدف افزایش احساس امنیت شهروندان و برخورد قاطع با مجرمان به‌صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.

بداغی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک یا فعالیت‌های مجرمانه، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.