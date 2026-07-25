به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی از دستگیری دو سارق معابر و اماکن و کشف اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از معابر و اماکن، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

نوروزی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی دو متهم شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی علی‌آبادکتول با اشاره به نتایج بازرسی از مخفیگاه متهمان، گفت: در این عملیات، تعدادی از اموال مسروقه کشف و ضبط شد و متهمان در ادامه بازجویی‌ها به ارتکاب سرقت‌های دیگری نیز اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

نوروزی از شهروندان خواست برای افزایش ضریب امنیت منازل و اماکن، از تجهیزات ایمنی و سامانه‌های هشداردهنده استفاده کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.