  1. استانها
  2. گلستان
۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

دستگیری سارقان معابر و اماکن در علی‌آبادکتول؛ اموال مسروقه کشف شد

دستگیری سارقان معابر و اماکن در علی‌آبادکتول؛ اموال مسروقه کشف شد

علی‌آبادکتول- فرمانده انتظامی علی‌آبادکتول از شناسایی و دستگیری دو سارق معابر و اماکن در این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای عملیات پلیسی، متهمان دستگیر و بخشی از اموال مسروقه نیز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی از دستگیری دو سارق معابر و اماکن و کشف اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از معابر و اماکن، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

نوروزی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی دو متهم شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی علی‌آبادکتول با اشاره به نتایج بازرسی از مخفیگاه متهمان، گفت: در این عملیات، تعدادی از اموال مسروقه کشف و ضبط شد و متهمان در ادامه بازجویی‌ها به ارتکاب سرقت‌های دیگری نیز اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، پرونده متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

نوروزی از شهروندان خواست برای افزایش ضریب امنیت منازل و اماکن، از تجهیزات ایمنی و سامانه‌های هشداردهنده استفاده کنند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6899082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها