به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، گفت: با وقوع سرقت های متعدد تجهیزات سایت های مخابراتی نقاط مختلف استان کرمان که علاوه بر خسارات زیاد، قطع ارتباط و نارضایتی مردمی را نیز به دنبال داشت، تیم های پلیس آگاهی، به محض اطلاع از آخرین سرقت این گونه تجهیزات در حوزه شهرستان سیرجان، به سرعت وارد عمل شده و این باند سرقت را هنگام بازگشت به کرمان غافلگیر کردند.

وی با اشاره به دستگیری ۳ متهم، توقیف خودروی آنان و کشف مقدار زیادی کابل مس سرقتی، تصریح کرد: با انهدام این باند و دستگیری فردی که قبلا پیمانکار شرکت های مخابراتی نیز بوده، سرقت های سریالی و دنباله دار تجهیزات مخابراتی به طور مشخصی کاهش پیدا کرد.