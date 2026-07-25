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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵

انهدام باند سرقت از دکل‌ها و سایت‌های مخابراتی در استان کرمان

انهدام باند سرقت از دکل‌ها و سایت‌های مخابراتی در استان کرمان

کرمان- رئیس پلیس آگاهی کرمان از انهدام باند سرقت از دکل ها و سایت های مخابراتی نقاط مختلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، گفت: با وقوع سرقت های متعدد تجهیزات سایت های مخابراتی نقاط مختلف استان کرمان که علاوه بر خسارات زیاد، قطع ارتباط و نارضایتی مردمی را نیز به دنبال داشت، تیم های پلیس آگاهی، به محض اطلاع از آخرین سرقت این گونه تجهیزات در حوزه شهرستان سیرجان، به سرعت وارد عمل شده و این باند سرقت را هنگام بازگشت به کرمان غافلگیر کردند.

وی با اشاره به دستگیری ۳ متهم، توقیف خودروی آنان و کشف مقدار زیادی کابل مس سرقتی، تصریح کرد: با انهدام این باند و دستگیری فردی که قبلا پیمانکار شرکت های مخابراتی نیز بوده، سرقت های سریالی و دنباله دار تجهیزات مخابراتی به طور مشخصی کاهش پیدا کرد.

کد مطلب 6899095

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