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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۶

متلاشی شدن باند سازمان‌یافته کلاهبرداری اینترنتی در رفسنجان

متلاشی شدن باند سازمان‌یافته کلاهبرداری اینترنتی در رفسنجان

رفسنجان- فرمانده انتظامی رفسنجان، از موفقیت مأموران پلیس آگاهی این شهرستان در بازداشت یک باند سازمان‌ یافته کلاهبرداری اینترنتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد خواجه پور، چهارشنبه شب گفت: در پی دریافت گزارش‌های عملیاتی مبنی بر فعالیت یک باند کلاهبرداری متشکل از سه متهم شامل دو مرد و یک زن ساکن استان‌های شمالی، که با استفاده از خودروی لوکس فیدلیتی به دنبال مالباختگان بودند، کارآگاهان پلیس آگاهی رفسنجان بلافاصله عملیات شناسایی و توقیف خودرو را آغاز کردند.

وی با تشریح روش‌شناسی این باند افزود: متهمان با استفاده از کارت‌های بانکی سرقتی، اقدام به خرید طلا در شهرستان‌های کرمان و سیرجان می‌کردند، به گونه‌ای که پس از واریز وجه به حساب فروشنده، حساب مذکور بلافاصله مسدود می‌شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان ادامه داد: در جریان این عملیات، حدود ۶۰ گرم طلا شامل انواع زیور آلات و مقادیر زیادی سکه از میان متهمان کشف و ضبط شد.

خواجه پور، تأکید کرد: این افراد که دارای سوابق متعدد در زمینه‌های سرقت، کلاهبرداری و پولشویی هستند، جهت تکمیل پرونده و پیگیری جنبه‌های سایبری جرم، به پلیس فتا استان کرمان تحویل داده شدند.

کد مطلب 6896453

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