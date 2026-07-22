به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد خواجه پور، چهارشنبه شب گفت: در پی دریافت گزارشهای عملیاتی مبنی بر فعالیت یک باند کلاهبرداری متشکل از سه متهم شامل دو مرد و یک زن ساکن استانهای شمالی، که با استفاده از خودروی لوکس فیدلیتی به دنبال مالباختگان بودند، کارآگاهان پلیس آگاهی رفسنجان بلافاصله عملیات شناسایی و توقیف خودرو را آغاز کردند.
وی با تشریح روششناسی این باند افزود: متهمان با استفاده از کارتهای بانکی سرقتی، اقدام به خرید طلا در شهرستانهای کرمان و سیرجان میکردند، به گونهای که پس از واریز وجه به حساب فروشنده، حساب مذکور بلافاصله مسدود میشد.
فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان ادامه داد: در جریان این عملیات، حدود ۶۰ گرم طلا شامل انواع زیور آلات و مقادیر زیادی سکه از میان متهمان کشف و ضبط شد.
خواجه پور، تأکید کرد: این افراد که دارای سوابق متعدد در زمینههای سرقت، کلاهبرداری و پولشویی هستند، جهت تکمیل پرونده و پیگیری جنبههای سایبری جرم، به پلیس فتا استان کرمان تحویل داده شدند.
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