به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: در بیانیه شماره ۴۶ سپاه پاسداران آمده است: «آمریکای شکست‌خورده در میدان جنگ، باز هم درصدد است با خدعه و نیرنگ، فرصت مجددی برای تنفس و تجدید قوا برای حمله ایجاد کند و در بیانات روزهای اخیر مرتبا از برگشت به مذاکره حرف می‌زند. دشمن باید تاوان عهدشکنی خود را بپردازد و این بار اجازه نخواهیم داد آمریکا با آتش‌بس‌های فریبنده، ذخایر نفت و مهمات خود را جایگزین و پس از آن مجددا حملات را از سر گیرد.»

این موضع، عملا مهم‌ترین پیام سیاسی اطلاعیه‌های جدید سپاه است؛ پیامی که ریشه در تجربه تفاهم اسلام‌آباد دارد؛ تفاهمی که پس از امضا از سوی آمریکا نقض شد و تنها به فرصتی برای بازسازی ذخایر تسلیحاتی، جابه‌جایی نیروها و ازسرگیری حملات تبدیل گردید. اکنون نیز وضعیت میدان نشان می‌دهد پیشنهادهای جدید برای توقف موقت درگیری‌ها، بیش از آن‌که با هدف پایان جنگ مطرح شود، تلاشی برای خروج واشنگتن از فشارهای میدانی است.

گسترش دامنه عملیات از کویت تا بحرین و اردن

در عرصه نظامی نیز عملیات‌های ایران طی روزهای اخیر با شدت بیشتری ادامه یافت. سپاه و ارتش به صورت موازی، موج‌های تازه‌ای از حملات پهپادی و موشکی را علیه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه اجرا کردند. کویت در صدر اهداف قرار داشت. سپاه در اطلاعیه شماره ۴۴ اعلام کرد انبار تجهیزات نظامی، سامانه پاتریوت، آشیانه پهپادهای MQ-۹، محل استقرار نیروهای آمریکایی و آشیانه بالگردها در پایگاه‌های علی السالم و العدیری را هدف قرار داده است. ارتش نیز در مراحل بیست‌وسوم و بیست‌وپنجم عملیات «صاعقه» انبارهای مهمات، مخازن سوخت، مراکز لجستیکی و محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های الدوحه، علی السالم، عریفجان و العدیری را هدف حملات پهپادی قرار داد.

اطلاعیه شماره ۴۵ سپاه در اردن نیز از انهدام رادار سامانه تاد، سامانه پاتریوت، رادار C-RAM، مخازن سوخت و مراکز نگهداری بالگردهای آمریکایی خبر داد. همزمان ارتش در مرحله بیست‌وچهارم عملیات صاعقه، پایگاه الازرق را با پهپادهای انهدامی آرش هدف قرار داد و آشیانه هواپیماها، مراکز تعمیر و محل استقرار نیروهای آمریکایی را مورد حمله قرار داد. بحرین نیز از حملات در امان نماند.

ارتش اعلام کرد مخازن سوخت، انبارهای تجهیزات و محل اسکان نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی هدف قرار گرفته است. سپاه نیز از هدف قرار دادن برج مراقبت ناوگان پنجم آمریکا خبر داد. در ادامه این عملیات‌ها، سپاه همچنین اعلام کرد ساختمان باقیمانده مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمازون که به ادعای این نیرو در پشتیبانی اطلاعاتی ارتش آمریکا نقش داشته، منهدم شده است.

پیام مشترک به کشورهای منطقه

یکی از محورهای ثابت اطلاعیه‌های جدید سپاه، تفکیک میان کشورهای منطقه و حضور نظامی آمریکا در آنهاست. در پیام‌های جداگانه خطاب به مردم کویت و اردن تاکید شد که ایران استقلال و تمامیت‌ارضی این کشورها را محترم می‌داند و تنها «زمین‌های اشغال‌شده توسط ارتش آمریکا» را هدف قرار می‌دهد. سپاه در این اطلاعیه‌ها استدلال می‌کند پایگاه‌های آمریکا عملا خارج از حاکمیت دولت‌های میزبان اداره می‌شوند و بنابراین حمله به آنها به معنای تعرض به حاکمیت ملی آن کشورها نیست. در ادامه همین رویکرد، سپاه با انتشار اطلاعیه‌ای دیگر از مردم کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی خواست از حل‌های اقامت جدید و پوششی نظامیان آمریکا حداقل ۵۰۰ متر فاصله بگیرند. زیرا به گفته این نهاد، بخشی از نیروهای آمریکایی به‌دلیل نگرانی از حملات ایران، پایگاه‌های نظامی را ترک کرده و در ساختمان‌های شهری مستقر شده‌اند.

هشدار مستقیم به لندن

همزمان با گسترش دامنه عملیات، سپاه برای نخستین‌بار هشدار مستقیمی نیز متوجه انگلیس کرد.در اطلاعیه شماره ۴۶ آمده که پس از کاهش توان ناوهای آمریکایی در شلیک موشک‌های کروز، واشنگتن از بمب‌افکن‌های B-۱ مستقر در پایگاه فیرفورد انگلیس استفاده کرده است.بر همین اساس، سپاه با استناد به موضع وزارت امور خارجه تاکید کرد هر پایگاهی که برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گیرد، هدف مشروع جمهوری اسلامی خواهد بود و به دولت انگلیس هشدار داد بیش از این در تجاوزات آمریکا مشارکت نکند.

راهبرد جدید؛ استمرار فشار تا تغییر محاسبات دشمن

مجموع اطلاعیه‌های اخیر سپاه و ارتش نشان می‌دهد تهران وارد مرحله‌ای شده که در آن، استمرار عملیات نظامی بخشی از راهبرد سیاسی جنگ محسوب می‌شود. اگر در دوره پیشین، پذیرش تفاهم اسلام‌آباد با هدف ایجاد فرصت برای پایان درگیری انجام شد، اکنون مشخص شده آمریکا از همان فرصت برای بازسازی توان خود بهره برد و دوباره جنگ را آغاز کرد. از همین‌رو در محاسبات جدید تهران، هرگونه آتش‌بس موقت بدون تغییر رفتار واشنگتن، صرفا فرصتی برای تجدید سازمان دشمن تلقی می‌شود.

به همین دلیل، همزمان با ادامه حملات پهپادی و موشکی به پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین و اردن، انسداد تنگه‌هرمز، تهدید گسترش دامنه اهداف و هشدار به کشورهای مشارکت‌کننده در عملیات علیه ایران، پیام اصلی اطلاعیه‌های اخیر یک جمله است: جنگ تا زمانی که هزینه تجاوز برای آمریکا افزایش نیابد و امکان تکرار تجربه تفاهم اسلام‌آباد از بین نرود، متوقف نخواهد شد.



ترامپ بعد از تهدید حمله به زیرساخت‌ها، ایران را نسبت به دزدی دارایی‌های کشورمان تهدید کرد سرقت با امضای کاخ سفید!



در حالی که دونالد ترامپ طی روزهای گذشته تهدید کرده بود هرگونه آسیب به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را با حمله مستقیم به زیرساخت‌های ایران پاسخ خواهد داد، تازه‌ترین موضع او از تغییر قابل توجه در ادبیات کاخ سفید حکایت دارد. ترامپ بامداد جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که از این پس هرگونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و تجهیزات مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران که تحت کنترل ایالات متحده قرار دارد پرداخت خواهد شد.

او مدعی شد این اقدام منصفانه است و خسارت‌ها از پول‌های بلوکه‌ شده ایران جبران خواهد شد. این موضع در شرایطی مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این از هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران به‌عنوان پاسخ به ناامنی در تنگه هرمز سخن گفته بود. اکنون به‌جای تکرار آن تهدید، از استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران سخن می‌گوید؛ تغییری که نشانه‌ای از فرار واشنگتن از تبعات جنگ زیرساختی است. با این حال، این رویکرد در حالی اتخاذ شده که قرار بود اموال بلوکه شده ایران در جریان تفاهم اسلام‌آباد آزاد شود.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به این اظهارات هشدار داد که تبدیل توقیف دارایی دولت‌ها به یک رویه عادی، امنیت حقوقی اموال کشورها را از بین می‌برد. وی تاکید کرد مصادره اموال یک کشور برای پرداخت مطالبات احتمالی و نامرتبط آینده، سابقه‌ای خطرناک و التهاب‌آفرین ایجاد می‌کند و اگر چنین روندی عادی شود، دیگر هیچ دارایی دولتی در جهان از مصونیت برخوردار نخواهد بود. اظهارات جدید ترامپ نشان می‌دهد آمریکا می‌کوشد از اهرم دارایی‌های بلوکه ‌شده برای افزایش فشار استفاده کند در حالی که این اقدام نه‌تنها مغایر اصول حقوق بین‌الملل بلکه اقدامی است که می‌تواند با واکنش ایران، امنیت سرمایه‌ها و دارایی‌های آمریکا در سراسر جهان را با مخاطره مواجه کند.